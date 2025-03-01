Летом откроется охота на скрытого героя «Баварии». Переговоры затянулись, мюнхенцы очень рискуют

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сегодня, 10:27

Опорник продумывает варианты.

Склонялся к продлению – но продолжает колебаться

Киммих с 2015 года в «Баварии». Опорник успел стать лидером мюнхенцев, завоевал все возможные трофеи, был на пике и переживал с командой спады. До истечения действующего контракта меньше полугода – и стороны до сих пор не договорились о его продлении.

В январе отмечалось, что для самого футболиста приоритет – остаться в «Баварии», при этом идти на сокращение зарплаты не намерен. Опорник хотел договориться на топ-контракт с условиями наравне с лидерами клуба. Так, речь заходила о продлении до 2028 года и увеличении зарплаты с 19 до 22 миллионов евро в год. В таком случае полузащитник стал бы третьим в команде по зарплате – больше получают только Кейн и Мусиала (у обоих – 25 млн евро за сезон).

В клубе были настроены удержать футболиста – вот что отмечает спортивный директор баварцев Макс Эберль:

Мы заняли четкую позицию, и теперь нам нужно посмотреть, сможем ли мы закрепить это в контракте. Я не могу никого заставлять. Я могу только сказать, что нам бы хотелось [чтобы он остался]. Мы хотели бы, чтобы он стал одним из главных лиц «Баварии» в будущем. Но решать ему.

В то же время спустя месяц переговоры так и не продвинулись. Йозуа колеблется, это раздражает руководство – последние даже отозвали последнее предложение и не намерены больше обсуждать условия. Им нужен чёткий ответ.

Между «Реалом» и «Ливерпулем» предпочитает первых

«Сливочные» научились подхватывать топ-игроков на рынке свободных агентов, аппетиты здесь только растут. Годом ранее так забрали Килиана Мбаппе, теперь ожидают Трента Александер-Арнольда и надеялись на подписание Дэвиса (он в феврале продлил контракт с «Баварией»). Йозуа – ещё один из интересных лотов, который может достаться бесплатно. С той же мотивацией в переговоры был готов включиться «Ливерпуль» – «красные» омолодились, но опытный лидер в опорной зоне был бы к месту.

Сам же Киммих, как сообщается, склоняется к варианту с «Реалом», если не сложатся переговоры с «Баварией». Всё же у мадридцев более привлекательный имидж. «Ливерпуль» – крепкая качественная команда, которая при этом редко доходит до побед в турнирах. «Реал» же собирает трофей за трофеем – и для топ-опорника интереснее второй вариант.

Плюс сейчас в «Реал», скорее всего, придёт Хаби Алонсо – а Киммих уже играл против его «Байера». «Баварии» с «фармацевтами» сложно, так что такое сотрудничество интригует. Не говоря уже о возможности сыграть с Винисиусом, Мбаппе, Беллингемом.

«Сити» – интересный, но неоднозначный вариант

В зимнее трансферное окно наиболее активным игроком на рынке был «Сити». У клуба системный кризис, они попытались омолодиться. Вдобавок на длительный срок выбыл Родри, системообразующий опорник. На этом фоне приступили к поиску игрока в эту зону. В то же время Киммиха рассматривали как усиление летом – опять же, в качестве свободного агента.

Судя по всему, конкретных переговоров пока нет – и это понятно. Вся необходимость в опорнике сводится к отсутствию Родри. Когда испанец в строю, он безальтернативный первый выбор. С обладателем «Золотого мяча» конкурировать практически невозможно – если только Йозуа согласится сидеть на скамейке или «Сити» вернётся к схеме с двумя опорниками.

Вариант вроде и может оказаться интересен из-за возможности поработать с Гвардиолой, плюс «Сити» такой же гегемон, как «Бавария», но в гораздо более конкурентном чемпионате. Но всё это не имеет смысла, когда приходится сидеть под Родри.

У «Арсенала» скверная репутация

По последним данным, «канониры» уже отправили футболисту предложение о трансфере. Опорник держит «Баварию» в курсе поступающих предложений, они заставляют футболиста колебаться. При этом вариант с переходом в «Арсенал» вряд ли заинтересует опытного опорника.

Когда ты 30-летний лидер европейского гранда, просто перспективного проекта мало, чтобы тебя заполучить. «Арсенал» топчется на месте. Когда в сезоне-22/23 лондонцы навязали «Сити» конкуренцию, это было открытие чемпионата. Потом «канониры» стали полноценным конкурентом для «горожан» – уступили в гонке на тоненького, имели отличные шансы.

Сейчас команда буксует. Как «Сити», с той лишь разницей, что «Сити» – гегемон и многократный чемпион Англии, у которого начался спад после требла. У лондонцев нет таких заслуг, нет общепризнанного топ-тренера уровня Гвардиолы. В «Арсенале» у Киммиха не будет гарантий титулов.

Ключевой вопрос – верить ли Компани

Как ни крути, если и менять «Баварию», то только на «Реал» – в случае с остальными слишком много «но». Сомнения Йозуа относительно мюнхенцев можно понять – нынешний проект не вселяет уверенности. Совсем недавно баварцы пережили фиаско, уступив титул «Байеру» и прервав гегемонию. Теперь же у руля команды – неопытный специалист Венсан Компани. Что-то у бельгийца получается, команда лидирует в чемпионате. С другой стороны, это задача-минимум, а показатель качества менеджера – выступления «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов. На тех стадиях, когда играть приходится с равными соперниками.

При этом мюнхенцы получали 1:4 от «Барсы», 0:1 от «Виллы», 0:3 от «Фейеноорда», были неубедительны с «Селтиком». И теперь на стадии 1/8 финала столкнулись со своим главным раздражителем – «Байером». Скорее всего, по итогам этого поединка опорник и примет решение. Если «Бавария» пройдёт «фармацевтов», продлит контракт, если нет, отправится на рынок свободных агентов. Спрос на полузащитника в любом случае будет.