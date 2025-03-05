Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Карпин об уходе из «Ростова»: «Накопилась усталость от последних трёх лет»

сегодня, 13:37

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью источнику высказался об уходе из «Ростова».

Долго не говорил на эту тему. Тем временем появилось много версий и теории заговора. А дело было так, сейчас расскажу. Накопилась усталость. Не от одной игры, не от одного месяца, а от последних трёх лет. В декабре я обозначил руководству «Ростова»: нужна, скажем так, пауза. По итогам разговора решили: идём в отпуск, отдыхаем, потом начнутся сборы, а там посмотрим.

В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Обозначил ещё раз. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию. Я уже не знал, откуда её брать!

Хорошо, — сказал президент. Арташес Владимирович меня понял. У нас с ним сложились отношения близкие, более чем дружеские, называйте как угодно. Он меня понял и поддержал. Арташес Владимирович действительно всё понимал и даже задавался вопросом: «И как ты это всё выдерживаешь?!». Просьбу клуба — доработать до окончания предсезонного сбора — я выполнил.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноИлиан Илиев покинул пост главного тренера сборной Болгарии
Вчера, 22:24
ОфициальноГильерме получил должность в «Локомотиве»
03 марта
ОфициальноСын владельца «Валенсии» стал президентом клуба
03 марта
ОфициальноЭкс-тренер «Манчестер Юнайтед» МакКарти возглавил сборную Кении
03 марта
ОфициальноВ совете директоров «Пари НН» произошло изменение
28 февраля
Консейсау готов уйти из «Милана», если это потребуется
28 февраля
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:59
))) ... и это он ещё в ЕК не играл... Если бы играл, так ваще за полгода сдулся бы.
f475ysrzcjhf
f475ysrzcjhf
сегодня в 15:43
За такие деньги уставать некорректно.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 15:28
Устал от тренерской работы - надо искать другой вид деятельности.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:22
Отдыхай Валера! Мостовой сказал что может поднять знамя упавшее из твоих уставших рук! Если чё)))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:17
А ведь Ростову повезло - он ушёл сам
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:14
Устал бы он ещё и от сборной России. Карпин вредит нашему футболу своими экспериментами над главной командой страны..
Zola
Zola
сегодня в 14:46
Валере надо отдохнуть.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:30, ред.
Устал он...По три смены в шахте ежедневно вкалывал бедолага...
А из сборной почему не уходишь? Зачем главной команде страны "уставший" тренер?
drug01
drug01
сегодня в 14:27
Правильно надо отдохнуть а затем взять.... спартак, это будет очень круто!!!
5wmp3nf5jprw
5wmp3nf5jprw
сегодня в 14:03
Когда отдохнёшь возвращайся
5ae9f6y3t9kc
5ae9f6y3t9kc
сегодня в 13:42
Для Ростова Вы сделали очень много хорошего, отпускаем на физический отдых,но с душой вы наш, помним и ждем возврашения.
Валера, всего тебе доброго,удачи по жизни!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:41
жаль. что так все устал от команды.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 