Карпин об уходе из «Ростова»: «Накопилась усталость от последних трёх лет»

Главный тренер сборной России в интервью источнику высказался об уходе из «Ростова».

Долго не говорил на эту тему. Тем временем появилось много версий и теории заговора. А дело было так, сейчас расскажу. Накопилась усталость. Не от одной игры, не от одного месяца, а от последних трёх лет. В декабре я обозначил руководству «Ростова»: нужна, скажем так, пауза. По итогам разговора решили: идём в отпуск, отдыхаем, потом начнутся сборы, а там посмотрим.

В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Обозначил ещё раз. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию. Я уже не знал, откуда её брать!

Хорошо, — сказал президент. Арташес Владимирович меня понял. У нас с ним сложились отношения близкие, более чем дружеские, называйте как угодно. Он меня понял и поддержал. Арташес Владимирович действительно всё понимал и даже задавался вопросом: «И как ты это всё выдерживаешь?!». Просьбу клуба — доработать до окончания предсезонного сбора — я выполнил.