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Сын владельца «Валенсии» стал президентом клуба

сегодня, 18:16

Совет директоров «Валенсии» объявил о назначении Киата Лима новым президентом клуба. Официально в должность он вступит 5 марта 2025 года.

Киат является сыном владельца «Валенсии» Питера Лима. С 2022 года он был директором клуба.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:13
Никогда нельзя вести бизнес с друзьями. Это практически всегда ошибка.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:00
Семейный бизнес и ничего личного.... удачи в управлении.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:50
Сочувствую болельщикам Валенсии. Всегда грустно, когда клуб стал игрушкой непутевых владельцев...и и сыновей дочерей владельцев
shur
shur
сегодня в 18:38, ред.
...вопрос, а Роналду в курсе событий, или Он уже передумал стать
совладельцем, или дружба-дружбой с Питером Лим,а табачок врозь?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:28
На повышение пошёл, скоро владельцем клуб станет...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 18:23
Мне кажется ещё хуже будет?!
Гость
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