Сын владельца «Валенсии» стал президентом клуба

1741014966

сегодня, 18:16

Совет директоров «Валенсии» объявил о назначении Киата Лима новым президентом клуба. Официально в должность он вступит 5 марта 2025 года.

Киат является сыном владельца «Валенсии» . С 2022 года он был директором клуба.