Сын владельца «Валенсии» стал президентом клуба

Совет директоров «Валенсии» объявил о назначении Киата Лима новым президентом клуба. Официально в должность он вступит 5 марта 2025 года.
Киат является сыном владельца «Валенсии» Питера Лима. С 2022 года он был директором клуба.
Совет директоров «Валенсии» объявил о назначении Киата Лима новым президентом клуба. Официально в должность он вступит 5 марта 2025 года.
Киат является сыном владельца «Валенсии» Питера Лима. С 2022 года он был директором клуба.
совладельцем, или дружба-дружбой с Питером Лим,а табачок врозь?!
совладельцем, или дружба-дружбой с Питером Лим,а табачок врозь?!