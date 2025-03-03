Конесейсау: «Я не собираюсь уходить в отставку»

Главный тренер «Милана» высказался после поражения от «Лацио» (1:2) в матче 27-го тура Серии А.

У меня впервые такое, что я тренирую в такой атмосфере. Бывает так, что твоя команда не может обуздать мяч, отдать точную передачу. Всё обстоит не так. Но даже в такой ситуации команда показала характер. Думаю ли я об отставке? Всё, что меня интересует – это не видеть разочарования футболистов после матча. Если это поможет, я готов работать больше. Поэтому я не собираюсь уходить в отставку. Тем более, у меня есть полная поддержка от футболистов.