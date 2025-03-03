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Конесейсау: «Я не собираюсь уходить в отставку»

сегодня, 08:46
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался после поражения от «Лацио» (1:2) в матче 27-го тура Серии А.

У меня впервые такое, что я тренирую в такой атмосфере. Бывает так, что твоя команда не может обуздать мяч, отдать точную передачу. Всё обстоит не так. Но даже в такой ситуации команда показала характер. Думаю ли я об отставке? Всё, что меня интересует – это не видеть разочарования футболистов после матча. Если это поможет, я готов работать больше. Поэтому я не собираюсь уходить в отставку. Тем более, у меня есть полная поддержка от футболистов.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
сегодня в 10:19, ред.
Ты морду шведского дятла видел ? О какой спокойной работе речь ?!

Пока это горбоносое чучело не вышвырнут, токсичность в клубе будет иметь место и не один коуч не сможет реализовать свою тренерскую концепцию.
Датак
Датак
сегодня в 10:01
Да там полсостава менять
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 09:41
Дайте ему спокойно поработать.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:12
Еще не дай Бог пару провалов и.... третье поражение подряд, движение вниз. стремительное ... а вот Орлы не могли выиграть в гостях у Милана с 2019 года,...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:58
Вот! Вот это уже слова Мужчины, - не мальчика.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:58
"Бывает так, что твоя команда не может обуздать мяч, отдать точную передачу" - Ну в таком случаи надо менять или мяч или тренера...)
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