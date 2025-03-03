Гильерме получил должность в «Локомотиве»

Бывший голкипер «Локомотива» стал координатором по подготовке вратарей молодёжного футбола московского клуба.

Он будет работать с вратарями молодёжной команды и академии. Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «железнодорожников» прокомментировал назначение:

Гильерме — настоящая легенда нашего клуба, и я рад, что он вернулся домой. Важно сохранить победные традиции и преемственность в клубе. Гиля своим опытом поможет вырастить новое поколение вратарей. Его игровой опыт будет максимально востребован в новой роли и поможет вывести на новый уровень систему подготовки молодых вратарей. Для нас важно, чтобы воспитанники «Локо» имели возможность работать вместе с настоящими профессионалами и легендами нашего клуба.