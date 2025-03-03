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Гильерме получил должность в «Локомотиве»

сегодня, 20:19

Бывший голкипер «Локомотива» Гильерме стал координатором по подготовке вратарей молодёжного футбола московского клуба.

Он будет работать с вратарями молодёжной команды и академии. Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «железнодорожников» Борис Ротенберг прокомментировал назначение:

Гильерме — настоящая легенда нашего клуба, и я рад, что он вернулся домой. Важно сохранить победные традиции и преемственность в клубе. Гиля своим опытом поможет вырастить новое поколение вратарей. Его игровой опыт будет максимально востребован в новой роли и поможет вывести на новый уровень систему подготовки молодых вратарей. Для нас важно, чтобы воспитанники «Локо» имели возможность работать вместе с настоящими профессионалами и легендами нашего клуба.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:40
Отлично,получил работу в клубе.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:30
Пожелаю ему удачи на новом поприще....
Vilar
Vilar
сегодня в 21:22
Не каждый футболист, даже хороший, будет хорошим тренером.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:41
Такими кадрами нельзя разбрасываться, профессионал своего дела...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:27
Локомотив поступил очень достойно по отношению к заслуженному ветерану. Кому как не Гильерме воспитывать молодых вратарей в академии клуба. Обрусевшего бразильца хорошо знают и уважают все. Кроме того, он отлично владеет русским языком. Пусть у него всё получится!!!!
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