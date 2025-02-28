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В совете директоров «Пари НН» произошло изменение

сегодня, 15:38

«Пари НН» объявил об изменении в совете директоров.

Руслан Медведь сменил Дмитрия Сергеева в руководящем органе клуба. Сергеев работал с нижегородцами с лета 2023 года. Сергеев прокомментировал:

Я покидаю совет директоров в связи с переходом в новую структуру. Моё место займёт Руслан Медведь. Уверен, что он как профессионал, который обладает мощной экспертизой в спортивном маркетинге, принесёт много пользы «Пари НН». Я надеюсь, что за время работы помог нижегородскому клубу в его становлении и развитии. Обязательно буду следить и поддерживать команду, желаю ей больших успехов и ярких побед.

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nhrk66thfebb
nhrk66thfebb
сегодня в 16:09
Тут кого не меняй, пердива не избежать.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:52
Клуб так себе, а штат как у Барселоны...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:52
Лишь бы всё это пошло на пользу команде.
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