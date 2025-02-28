В совете директоров «Пари НН» произошло изменение

«Пари НН» объявил об изменении в совете директоров.

Руслан Медведь сменил Дмитрия Сергеева в руководящем органе клуба. Сергеев работал с нижегородцами с лета 2023 года. Сергеев прокомментировал:

Я покидаю совет директоров в связи с переходом в новую структуру. Моё место займёт Руслан Медведь. Уверен, что он как профессионал, который обладает мощной экспертизой в спортивном маркетинге, принесёт много пользы «Пари НН». Я надеюсь, что за время работы помог нижегородскому клубу в его становлении и развитии. Обязательно буду следить и поддерживать команду, желаю ей больших успехов и ярких побед.