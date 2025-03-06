Моуриньо — об обвинениях в расизме: «Они не знали моего прошлого»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо в интервью источнику прокомментировал обвинения в расизме со стороны «Галатасарая».
После очной игры чемпионата Турции португальский специалист на пресс-конференции сказал, что представители соперника прыгали на скамейке как обезьяны. В частности, он имел ввиду главного тренера Окана Бурука.
Они поступили неразумно, когда напали на меня, потому что не знали моего прошлого. Они не знали о моих связях с Африкой, с африканцами, африканскими игроками и африканскими благотворительными организациями. Думаю, это обернулось против них. Все знают, какой я человек. Все знают мои плохие качества, но это не одно из них. Как раз наоборот!
Самое главное — я знаю, кто я такой, и нападки с обвинением в расизме были плохим выбором.
На вопрос о том, сожалеет ли он о своих словах, рулевой сказал:
Я не могу опуститься до его уровня [имеет ввиду поведение Бурука — прим.ред.]. Иногда я спрашиваю себя: «Почему ты так поступил, Жозе? Почему ты опустился до такого уровня?» Это было просто грустно.
Также Моуриньо отметил поддержку, которую получил в связи с ситуацией:
Наверное, даже от тех, кому я не нравлюсь, поддержка была. Я благодарю людей, которым не составило труда высказаться, особенно моих ребят, моих бывших игроков. Они были очень важным голосом.