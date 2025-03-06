Моуриньо — об обвинениях в расизме: «Они не знали моего прошлого»

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сегодня, 13:59

Главный тренер «Фенербахче» в интервью источнику прокомментировал обвинения в расизме со стороны «Галатасарая».

После очной игры чемпионата Турции португальский специалист на пресс-конференции сказал, что представители соперника прыгали на скамейке как обезьяны. В частности, он имел ввиду главного тренера .

Они поступили неразумно, когда напали на меня, потому что не знали моего прошлого. Они не знали о моих связях с Африкой, с африканцами, африканскими игроками и африканскими благотворительными организациями. Думаю, это обернулось против них. Все знают, какой я человек. Все знают мои плохие качества, но это не одно из них. Как раз наоборот! Самое главное — я знаю, кто я такой, и нападки с обвинением в расизме были плохим выбором.

На вопрос о том, сожалеет ли он о своих словах, рулевой сказал:

Я не могу опуститься до его уровня [имеет ввиду поведение Бурука — прим.ред.]. Иногда я спрашиваю себя: «Почему ты так поступил, Жозе? Почему ты опустился до такого уровня?» Это было просто грустно.

Также Моуриньо отметил поддержку, которую получил в связи с ситуацией: