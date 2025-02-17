Ла Лига ведет расследование по факту расистских кричалок на матчах

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вчера, 22:34

Ла Лига объявила о начале расследования в отношении расистских оскорблений в адрес нападающего «Атлетика» со стороны болельщиков «Эспаньола».

Лига заявила о своем намерении обратиться в соответствующие органы.

Кроме того, Ла Лига подтвердила осведомленность о скандированиях болельщиков «Осасуны» в адрес из «Реала». В адрес вингеру прозвучали угрозы физической расправы.

По завершении расследования лига планирует обратиться в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).