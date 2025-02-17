Ла Лига ведет расследование по факту расистских кричалок на матчах

Ла Лига объявила о начале расследования в отношении расистских оскорблений в адрес нападающего «Атлетика» Мароана Саннади со стороны болельщиков «Эспаньола».
Лига заявила о своем намерении обратиться в соответствующие органы.
Кроме того, Ла Лига подтвердила осведомленность о скандированиях болельщиков «Осасуны» в адрес Винисиуса Жуниора из «Реала». В адрес вингеру прозвучали угрозы физической расправы.
По завершении расследования лига планирует обратиться в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
А как же Мбаппе, Менди... да что уж говорить у Реала больше чем пол состава тёмнокожих фктболистов, а расизм против одного Вини.
А может расизм злесь не причём, может Вини как человек полное оно?
А как же Мбаппе, Менди... да что уж говорить у Реала больше чем пол состава тёмнокожих фктболистов, а расизм против одного Вини.
А может расизм злесь не причём, может Вини как человек полное оно?