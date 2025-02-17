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Ла Лига ведет расследование по факту расистских кричалок на матчах

вчера, 22:34

Ла Лига объявила о начале расследования в отношении расистских оскорблений в адрес нападающего «Атлетика» Мароана Саннади со стороны болельщиков «Эспаньола».

Лига заявила о своем намерении обратиться в соответствующие органы.

Кроме того, Ла Лига подтвердила осведомленность о скандированиях болельщиков «Осасуны» в адрес Винисиуса Жуниора из «Реала». В адрес вингеру прозвучали угрозы физической расправы.

По завершении расследования лига планирует обратиться в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:03
Лучше бы они расследовали продажное судейство в Лиге, а не эти "чёрно-белые" страсти. А так намеренно переключают внимание на какие-то мелочи, уводя внимание общественности от настоящих, серьёзных проблем. Хотя, вполне вероятно, что они сами с этих серьёзных проблем и кормятся.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:38
Опять Вини оскорбляли, он что чернее остальных?
А как же Мбаппе, Менди... да что уж говорить у Реала больше чем пол состава тёмнокожих фктболистов, а расизм против одного Вини.
А может расизм злесь не причём, может Вини как человек полное оно?
ABir
ABir
сегодня в 00:20
Посмотрим на что способна толерантное западное правосудие двойных стандартов
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:51
В прокурорах наверное Вини)))
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