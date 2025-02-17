Матч «Эспаньол» — «Атлетик» был приостановлен из-за расистских оскорблений

1739791588

вчера, 14:26

Матч 24-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Атлетиком» (1:1) был приостановлен на 20-й минуте. Судья Куадра Фернандес активировал антирасистский протокол, который пришлось ввести в действие из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «бело-синих» в адрес нападающего «басков» .

Матч был приостановлен, а зрителей предупредили о случившемся по системе громкой связи, указав, что в случае повторения подобного поведения он не будет доигран. К счастью, инцидент не повторился, и игру удалось возобновить. Однако с этого момента большая часть трибун свистела в адрес нападающего «Атлетика» каждый раз, когда он касался мяча. Сам Уильямс был удивлён таким отношением, хотя и вспомнил, что становился жертвой подобного обращения на этом же стадионе несколько лет назад. После матча капитан «Атлетика» рассказал о случившемся:

После сольного прохода Мароана мяч ушёл на угловой. И они начали оскорблять его, называя «...... мавром». Мароан посмотрел на меня, я посмотрел на него и сказал лайнсмену, что они его оскорбили и чтобы он обратил на это внимание. Я не думаю, что болельщики «Эспаньола» должны так себя вести, у них есть великие легенды, которые являются чернокожими.

Сразу после данного инцидента и «Атлетик», и «Эспаньол» опубликовали в своих социальных сетях заявления, осуждающие случившееся.

Ранее сообщалось, что судья, удаливший полузащитника «Реала» Джуда Беллингема, получил множество сообщений с угрозами.