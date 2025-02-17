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Матч «Эспаньол» — «Атлетик» был приостановлен из-за расистских оскорблений

вчера, 14:26
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Матч 24-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Атлетиком» (1:1) был приостановлен на 20-й минуте. Судья Куадра Фернандес активировал антирасистский протокол, который пришлось ввести в действие из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «бело-синих» в адрес нападающего «басков» Мароана Саннади.

Матч был приостановлен, а зрителей предупредили о случившемся по системе громкой связи, указав, что в случае повторения подобного поведения он не будет доигран. К счастью, инцидент не повторился, и игру удалось возобновить. Однако с этого момента большая часть трибун свистела в адрес нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса каждый раз, когда он касался мяча. Сам Уильямс был удивлён таким отношением, хотя и вспомнил, что становился жертвой подобного обращения на этом же стадионе несколько лет назад. После матча капитан «Атлетика» рассказал о случившемся:

После сольного прохода Мароана мяч ушёл на угловой. И они начали оскорблять его, называя «...... мавром». Мароан посмотрел на меня, я посмотрел на него и сказал лайнсмену, что они его оскорбили и чтобы он обратил на это внимание.

Я не думаю, что болельщики «Эспаньола» должны так себя вести, у них есть великие легенды, которые являются чернокожими.

Сразу после данного инцидента и «Атлетик», и «Эспаньол» опубликовали в своих социальных сетях заявления, осуждающие случившееся.

Ранее сообщалось, что судья, удаливший полузащитника «Реала» Джуда Беллингема, получил множество сообщений с угрозами.

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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:17
...Вини Винисиуса во всём!!!
112910415
112910415
вчера в 18:34
ребята, давайте жить дружно !
m3sg3fgatr4s
m3sg3fgatr4s
вчера в 17:16
Очередное безумие на пустом месте.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:28
Опять двадцать пять - ну ни как не успокоятся...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:27
В Испании одни расисты, если посмотреть)))
Скоро дойдут до того, что на колени будут вставать перед игрой как в АПЛ
Гость
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