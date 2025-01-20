«Реал Сосьедад» сообщил об оскорблениях игроков в матче с «Валенсией»

«Реал Сосьедад» сделал заявление, в котором сообщил о том, что футболисты команды подверглись оскорблениям со стороны некоторых болельщиков «Валенсии» во время матча чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» решительно осуждает расистские и другие оскорбления, которые с одной из трибун «Местальи» несколько болельщиков «Валенсии» выкрикивали в адрес некоторых наших футболистов.

Мы чётко понимаем, что эти элементы не олицетворяют величие клуба, так же как в футболе и спорте нет места людям, которые проявляют неуважение, оскорбляют и разжигают ненависть.

Клуб продолжит осуждать подобное отношение и надеется, что ситуации, подобные вчерашней, больше не повторятся. Давайте все вместе работать над созданием лучшего общества.