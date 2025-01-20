Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяИспания. Примера 2024/2025

«Реал Сосьедад» сообщил об оскорблениях игроков в матче с «Валенсией»

вчера, 21:37
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Реал Сосьедад» сделал заявление, в котором сообщил о том, что футболисты команды подверглись оскорблениям со стороны некоторых болельщиков «Валенсии» во время матча чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» решительно осуждает расистские и другие оскорбления, которые с одной из трибун «Местальи» несколько болельщиков «Валенсии» выкрикивали в адрес некоторых наших футболистов.

Мы чётко понимаем, что эти элементы не олицетворяют величие клуба, так же как в футболе и спорте нет места людям, которые проявляют неуважение, оскорбляют и разжигают ненависть.

Клуб продолжит осуждать подобное отношение и надеется, что ситуации, подобные вчерашней, больше не повторятся. Давайте все вместе работать над созданием лучшего общества.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Защитник «Барселоны» сообщил о расистских оскорблениях в матче с «Хетафе»
19 января
Игрок «Сампдории» изобразил обезьяну в ответ на расистские выкрики
13 января Фото
КДК РФС 13 января рассмотрит инцидент с бразильским игроком в футзале
10 января
ОфициальноПМФК «Сибиряк» встретится с болельщиками по эпизоду с бразильским игроком
10 января
Начальник «Норильского Никеля»: «Произошедшее сейчас — безобразие»
10 января
Официально«Норильский никель» сообщил об оскорблениях темнокожего игрока команды
10 января
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:44
Футболисты такие неженки стали)) вот Арсена точно никто не оскорблял, уважают потом что!)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 