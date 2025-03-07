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Александр Мостовой: «При встрече я послал бы Слуцкого на три буквы»

вчера, 19:47

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой негативно высказался в адрес главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Что бы я сделал, если бы встретил Слуцкого? На три буквы послал бы этого лоха! Он — нефутбольный человек.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:33
Рекомендую Вам посмотреть фильм Расплата (2016) с Беном Аффлеком в главной роли, это в тему Александра Мостового и что у него есть/может быть, можете так провести сравнение/что-то узнать.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:15
Эти слова нужно воспринимать, как затянувшийся аж с июля 2015 года конфликт.
Тогда Мостовой выразил удивление (негодование?) по поводу того, что Слуцкий стал "по совместительству" тренером сборной России.
Слуцкий РЕЗКО ответил.
Тоже через прессу.
И ПА-НИ-СЛАСЬ!!! )))))))))))))))
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:37
такие "41ы" - единственная возможность мостового привлечь какое-то внимание к себе
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:42
Никто из нас не знает истинной причины конфликта между ними, но... по этическим причинам я на месте редактора не стал бы размещать эту информацию на страницах печати. Итак негатив прёт из всех щелей, а тут ещё тёрки между лицами, причастными к футболу. Что-то есть в этом нездоровое.
3q8gr37wdf2y
3q8gr37wdf2y
вчера в 21:34
Раньше Мостовой вызывал жалость, теперь омерзение.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:20
Этот Мостовой уже порядком надоел.
Футболистом был хорошим, но старческий маразм пришёл к нему слишком рано.Бестактность и неуважение уже переходит все границы. Или это корона "царя" до сих пор об все косяки цепляется?
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:17
Кто варится- несостоявшийся тренер Мостовой и побеждавший в чемпионатах России Слуцкий? Ничего не путаешь? Какая там солидарность...
Сп62
Сп62
вчера в 21:09
Хоть бы о тренерской солидарности подумал. Вроде бы теперь в одном котле варятся.
протон
протон
вчера в 20:48
Где подписать петицию о запрете брать у Мостового комментарии и интервью?
78nytqfdugpz
78nytqfdugpz
вчера в 20:41
Похоже Мост совсем допился
viv
viv
вчера в 20:36
8 Мостовой в зеркале увидишь.))
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:34
Привет, Володя!!!
Таким как Мост всегда нужна жертва. Но зато, Абаскаль, пока может отдохнуть и вздохнуть с облегчением. Надолго ли, вот в чём вопрос...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:25
Мостовой, тебя готовы послать половина страны. Посмотрим, что ответит тебе Слуцкий, ты же высказался для того, чтобы тебя не забыли. Ты подлый трус и провокатор. Недавно провоцировал Карпина. Санек, зачем тебе это надо? Нравится, когда презирают. А ведь тебя реально презирают.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:13
Не получится Санёк - тебе до Слуцкого - " Как раком до Шанхая"! )
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:13
На то, что Вы отметили очень мало похоже, хотя не берусь утверждать что психологически у него обязательно всё в порядке.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:11
Вот-вот. Задолбал этот балабол, ни одного высказывания по делу от Моста не помню. Никогда, ни в карьере футболиста, ни после. Просто скандалист и истеричка, живущая в своем мирке. Я бы проверил его на диагноз аутизм.

P.S. Господа модеры, все высказывания в рамках русского языка, включая подозрение на диагноз - официальный медицинский термин))
cska1948
cska1948
вчера в 20:10
Слуцкий-то чем ему не угодил?
ABir
ABir
вчера в 20:06
Это он разошелся после того, как в НН на стажировку помощником пригласили
vlasovca
vlasovca
вчера в 20:03
Царек возомнил о себе до хрена.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:58
Все что надо знать про бы-ло! Карпин с его "Ну и?" просто Ангел!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:52, ред.
По сравнению с болтуном с погонялом Мост Слуцкий тренер мирового уровня. Да по языку не уступит. Одним словом моська лает на слона. Вот что делает с человекам черная зависть,! А ведь в футбол когда то прилично играл, но очень давно. А если ещё вспомнить, что он один из авторов гнусного письма 14 против Садырина, то личность этого типа становится отвратительной
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:51
Без царя в голове!..
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