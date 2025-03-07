Александр Мостовой: «При встрече я послал бы Слуцкого на три буквы»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой негативно высказался в адрес главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.
Что бы я сделал, если бы встретил Слуцкого? На три буквы послал бы этого лоха! Он — нефутбольный человек.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой негативно высказался в адрес главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.
Что бы я сделал, если бы встретил Слуцкого? На три буквы послал бы этого лоха! Он — нефутбольный человек.
Футболистом был хорошим, но старческий маразм пришёл к нему слишком рано.Бестактность и неуважение уже переходит все границы. Или это корона "царя" до сих пор об все косяки цепляется?
Футболистом был хорошим, но старческий маразм пришёл к нему слишком рано.Бестактность и неуважение уже переходит все границы. Или это корона "царя" до сих пор об все косяки цепляется?