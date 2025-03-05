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Карасёв рассказал, о чём говорил с Роналду на матче в Саудовской Аравии

сегодня, 15:05
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)1 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Джидда)Аль-АхлиМатч завершен

Российский арбитр Сергей Карасёв в интервью источнику рассказал, что говорил с нападающим «Аль‑Насра» Криштиану Роналду во время работы на одном из матчей чемпионата Саудовской Аравии.

В сентябре рефери работал на игре 3-го тура «Аль‑Наср» — «Аль‑Ахли» (1:1).

Как это было? Отлично. Никаких проблем. Он как капитан, лидер и один из самых известных игроков в мире может поговорить с арбитром. О чём говорили? Он просто хотел объяснений микроэпизодов, это нормально, он капитан команды. В корректной манере это можно обсудить. Он спрашивал, почему там не жёлтая, почему там нарушение.

О том, изменился ли Роналду с 2014 года, когда Карасёв судил матч с участием «Реала»

Сложно сравнивать. Из того матча помню только, что он возмущался и развёл руки, что я не зафиксировал фол. Прошло десять лет, конечно, он укрепился в статусе звезды, дал огромный импульс саудовской лиге. Он первый, кто показал пример остальным футболистам. Я слежу за их чемпионатом как ни за каким другим.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:19
Главное что Карасю тумаков не надавали)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:19
Роналду попросил автограф у Карасева?
Гость
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