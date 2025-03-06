Тюкавин обратился к болельщикам после операции на колене

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам после перенесённой операции на колене.
Операция прошла успешно, теперь будем начинать долгое и тяжелое восстановление!
Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее. Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб!
Только не надо форсировать, хотя очень будет этого хотеться.
Все действия должны быть в строгом соответствии с полной программой реабилитации.
Кресты это не шутка, и заигрывать в нетерпении с этим делом ни к чему
Только не надо форсировать, хотя очень будет этого хотеться.
Все действия должны быть в строгом соответствии с полной программой реабилитации.
Кресты это не шутка, и заигрывать в нетерпении с этим делом ни к чему