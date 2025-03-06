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Тюкавин обратился к болельщикам после операции на колене

сегодня, 19:34

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам после перенесённой операции на колене.

Операция прошла успешно, теперь будем начинать долгое и тяжелое восстановление!

Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее. Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб!

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баск
баск
сегодня в 20:06
Ну и славненько, Костик молодец.

Только не надо форсировать, хотя очень будет этого хотеться.
Все действия должны быть в строгом соответствии с полной программой реабилитации.
Кресты это не шутка, и заигрывать в нетерпении с этим делом ни к чему
Вещий
Вещий
сегодня в 19:41
Вот только торопиться с выходом на поле не надо... все должно быть по плану и под присмотром врачей.
Гость
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