Тюкавин обратился к болельщикам после операции на колене

Нападающий «Динамо» обратился к болельщикам после перенесённой операции на колене.

Операция прошла успешно, теперь будем начинать долгое и тяжелое восстановление!

Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее. Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб!