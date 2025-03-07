В «Пари НН» заявили, что готовы пригласить Мостового на стажировку

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб готов пригласить на стажировку , который получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».

Конечно, готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в «Пари НН». Более того, как только он получил лицензию, я позвонил Виктору Михайловичу Ганчаренко, и переспросил у него: «Наше предложение в силе?» Виктор Михайлович сказал, что все, конечно, в силе.

Если Александр захочет рассмотреть Нижний Новгород в качестве такой площадки, то мы будем несказанно рады. Войти в тренерский штаб? Это история, которую им надо будет обсудить с Ганчаренко. Сначала нужно приехать и посмотреть, а потом уже обсуждать рабочее сотрудничество.