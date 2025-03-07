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В «Пари НН» заявили, что готовы пригласить Мостового на стажировку

вчера, 17:39

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб готов пригласить на стажировку Александра Мостового, который получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».

Конечно, готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в «Пари НН». Более того, как только он получил лицензию, я позвонил Виктору Михайловичу Ганчаренко, и переспросил у него: «Наше предложение в силе?» Виктор Михайлович сказал, что все, конечно, в силе.

Если Александр захочет рассмотреть Нижний Новгород в качестве такой площадки, то мы будем несказанно рады. Войти в тренерский штаб? Это история, которую им надо будет обсудить с Ганчаренко. Сначала нужно приехать и посмотреть, а потом уже обсуждать рабочее сотрудничество.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:13
Неужели это всё правда?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:11
Зачем это нужно им?
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:55
Аз есмь царь! Какая стажировка холопы)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:54
Дайте царской легенде поработать... а то до пенсии не успеет...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:44
И тут предложения посыпались один за другими - как бы, скромняга Александр не загордился бы...)
Гость
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