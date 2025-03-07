Пьянич: «Приехать в Россию — лучший выбор для меня»

Полузащитник ЦСКА рассказал, как он реагирует на критику в свой адрес о том, что он принял решение перейти в чемпионат России.

Мне всё равно. Приехать в Россию – мой выбор, лучший выбор для меня. И я им полностью доволен. Никто не может меня сломать. Я управляю своей карьерой единолично, я ни с кем не советуюсь. Поэтому меня не волнует, что там и кто написал, кто что думает о России и так далее.