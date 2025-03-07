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Пьянич: «Приехать в Россию — лучший выбор для меня»

вчера, 18:10

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, как он реагирует на критику в свой адрес о том, что он принял решение перейти в чемпионат России.

Мне всё равно. Приехать в Россию – мой выбор, лучший выбор для меня. И я им полностью доволен. Никто не может меня сломать. Я управляю своей карьерой единолично, я ни с кем не советуюсь. Поэтому меня не волнует, что там и кто написал, кто что думает о России и так далее.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:35, ред.
В каком ещё чемпионате можно играть в пол - ноги, особо не напрягаясь и еле - еле передвигая нижние конечности... НаписАл и подумал, а пол - ноги - это одна четверть от двух лап ? Если одну ногу разделить на две части, то из двух как раз и получится четыре.
cska1948
cska1948
вчера в 20:15
Пьянич: «Приехать в Россию — лучший выбор для меня»
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Но не самый лучший для ЦСКА и для нас, его болельщиков..
shur
shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:48
..беда в том, что играть всего ничего, а помоложе у них на нас времени нет, не перспективно,увы...! А так парень неплохой,грамотный хав!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:28
Человек --- кузнец своего счастья. Правильный выбор, удачи .
Гость
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