Грулёв: «Ехать абы куда, лишь бы в Европу, думаю, не стоит»

Нападающий «Пари НН» высказался о желании поиграть в Европе.

Я бы поехал. Но правильно Аршавин говорит: сначала нужно понять куда. Ехать абы куда, лишь бы в Европу, думаю, не стоит. Европа Европе рознь. Как Заха поехал — это одно дело. А смысла ехать в клуб-середняк условной Сербии на худшие финансовые и бытовые условия я не вижу. Российский чемпионат просто сильнее. У нас хорошая лига. Понятно, что хочется поиграть на более высоком уровне. Заха поехал в Испанию — и молодец. Чалов — тоже. В Греции сильный чемпионат, ПАОК — хороший клуб. Плюс еврокубки есть. С финансовой и инфраструктурной точки зрения, мне кажется, там тоже всё в порядке.