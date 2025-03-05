Грулёв: «Ехать абы куда, лишь бы в Европу, думаю, не стоит»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв высказался о желании поиграть в Европе.
Я бы поехал. Но правильно Аршавин говорит: сначала нужно понять куда. Ехать абы куда, лишь бы в Европу, думаю, не стоит. Европа Европе рознь. Как Заха поехал — это одно дело. А смысла ехать в клуб-середняк условной Сербии на худшие финансовые и бытовые условия я не вижу. Российский чемпионат просто сильнее. У нас хорошая лига. Понятно, что хочется поиграть на более высоком уровне. Заха поехал в Испанию — и молодец. Чалов — тоже. В Греции сильный чемпионат, ПАОК — хороший клуб. Плюс еврокубки есть. С финансовой и инфраструктурной точки зрения, мне кажется, там тоже всё в порядке.
Каждому важно понимать, что он хочет конкретно, и это самое "конкретно" совсем не обязательно выражается в как можно более крутой карьере.
Вот только парочка примеров динамовских ребятишек..
Десяток лет назад за молодёжку Динамо играл Коля Обольский, интересный
нападающий, на молодёжном уровне один из самых перспективных форвардов
страны.
Всем хорош он тогда был, кроме одного- ему категорически не хватало спортивной злости, из-за чего игра за главную Динамо так и не задалась, глубоких флегматиков на поле российские профессиональные лиги не терпят.
Поиграл немного за Сочи- с тем же эффектом.
И вскоре парень уехал в Испанию, полностью перезагрузив там карьеру, начав с Баракальдо (даже не помню, в каком заглубинном дивизионе тогда играла эта команда). А сейчас уже пылит за Кордову, это целый пердив, Сегунда.
Теоретически, даже в этом сезоне может побороться за выход в ЛаЛигу..
Другой пример- в январе этого года после триумфального сезона Динамо-2
его игрок Димка Ерофеев взял да и укатил в Техас, играть за тамошний
СанАнтонио в американском пердиве.
С карьерной точки зрения поступок бессмысленный, но пацанчику просто
приспичило поменять ПМЖ, а в этом случае без разницы, за кого играть.
Купит себе настоящую ковбойскую шляпу, S&W 38 калибра, заделается
рейнджером и будет гонять БЛМщиков в свободное от игр и тренек время)
И оба, кажется, вполне счастливы..))
Каждому важно понимать, что он хочет конкретно, и это самое "конкретно" совсем не обязательно выражается в как можно более крутой карьере.
Вот только парочка примеров динамовских ребятишек..
Десяток лет назад за молодёжку Динамо играл Коля Обольский, интересный
нападающий, на молодёжном уровне один из самых перспективных форвардов
страны.
Всем хорош он тогда был, кроме одного- ему категорически не хватало спортивной злости, из-за чего игра за главную Динамо так и не задалась, глубоких флегматиков на поле российские профессиональные лиги не терпят.
Поиграл немного за Сочи- с тем же эффектом.
И вскоре парень уехал в Испанию, полностью перезагрузив там карьеру, начав с Баракальдо (даже не помню, в каком заглубинном дивизионе тогда играла эта команда). А сейчас уже пылит за Кордову, это целый пердив, Сегунда.
Теоретически, даже в этом сезоне может побороться за выход в ЛаЛигу..
Другой пример- в январе этого года после триумфального сезона Динамо-2
его игрок Димка Ерофеев взял да и укатил в Техас, играть за тамошний
СанАнтонио в американском пердиве.
С карьерной точки зрения поступок бессмысленный, но пацанчику просто
приспичило поменять ПМЖ, а в этом случае без разницы, за кого играть.
Купит себе настоящую ковбойскую шляпу, S&W 38 калибра, заделается
рейнджером и будет гонять БЛМщиков в свободное от игр и тренек время)
И оба, кажется, вполне счастливы..))