«Ливерпуль» планирует усилиться защитником «Боруссии» Дортмунд

«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Боруссии» Дортмунд Нико Шлоттербека.
«Красные» готовы отдать за игрока более 50 миллионов евро.
Соглашение футболиста с его нынешним клубом рассчитано до 2027 года, дортмундцы хотят продлить его.
«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Боруссии» Дортмунд Нико Шлоттербека.
«Красные» готовы отдать за игрока более 50 миллионов евро.
Соглашение футболиста с его нынешним клубом рассчитано до 2027 года, дортмундцы хотят продлить его.
на мой взгляд должен заиграть у красных.
на мой взгляд должен заиграть у красных.