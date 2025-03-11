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«Ливерпуль» планирует усилиться защитником «Боруссии» Дортмунд

сегодня, 17:33

«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Боруссии» Дортмунд Нико Шлоттербека.

«Красные» готовы отдать за игрока более 50 миллионов евро.

Соглашение футболиста с его нынешним клубом рассчитано до 2027 года, дортмундцы хотят продлить его.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:09
Нико хороший, цепкий , неуступчивый защитник..
на мой взгляд должен заиграть у красных.
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