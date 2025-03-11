«Ливерпуль» планирует усилиться защитником «Боруссии» Дортмунд

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сегодня, 17:33

«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Боруссии» Дортмунд .

«Красные» готовы отдать за игрока более 50 миллионов евро.

Соглашение футболиста с его нынешним клубом рассчитано до 2027 года, дортмундцы хотят продлить его.