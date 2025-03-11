Салах может продолжить карьеру в «Барселоне»

По информации источника, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Барселону».
Как сообщал Diario Sport, в конце 2024 года уже произошло сближение двух сторон, хотя контакты так и не вылились в какие-либо предложения или твёрдые переговоры.
При этом египтянин также может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Салах протестовал против прессинга Клоппа в Ливерпуле, а сейчас, в таком возрасте, он должен будет принять прессинг антиФлика... Не верю. Конечно, если дать возможность Салаху играть свободного художника- это одно, но если заставить его, как и всех остальных в Барсе работать, то это точно неприемлемо для египтянина.
Но вообще, конечно, Салах придал бы большую креативность и экзотичность игре Барселоны...
Салах протестовал против прессинга Клоппа в Ливерпуле, а сейчас, в таком возрасте, он должен будет принять прессинг антиФлика... Не верю. Конечно, если дать возможность Салаху играть свободного художника- это одно, но если заставить его, как и всех остальных в Барсе работать, то это точно неприемлемо для египтянина.
Но вообще, конечно, Салах придал бы большую креативность и экзотичность игре Барселоны...