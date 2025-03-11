Салах может продолжить карьеру в «Барселоне»

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вчера, 12:33

По информации источника, нападающий «Ливерпуля» может перейти в «Барселону».

Как сообщал Diario Sport, в конце 2024 года уже произошло сближение двух сторон, хотя контакты так и не вылились в какие-либо предложения или твёрдые переговоры.

При этом египтянин также может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.