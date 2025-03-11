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Салах может продолжить карьеру в «Барселоне»

вчера, 12:33

По информации источника, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Барселону».

Как сообщал Diario Sport, в конце 2024 года уже произошло сближение двух сторон, хотя контакты так и не вылились в какие-либо предложения или твёрдые переговоры.

При этом египтянин также может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:23
Мо остается еще у красных
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:43
Левандовски в Барсе играет в 36 лет, так что и Салах 100% заиграет, даже я бы сказал, своим дриблингом и техникой он как раз подходит Барсе. Единственное, Салах играет справа, а справа у Барсы есть Ямаль.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:13
Вряд ли могут позволить себе Мо, рычагов не хватит
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:01
Видимо предпенсионный Салах будет играть во всех чемпионатах...
амурец
амурец
вчера в 14:35
То есть пойти на понижение
af7vw3zbx4cn
af7vw3zbx4cn
вчера в 14:07
Больше похоже на утку,у Барсы денег нет ему платить
Брулин
Брулин
вчера в 13:50
Думается не нужно это ни Салаху, ни Барсе. Может повториться история Мане в Баварии. Тем более на позиции Салаха играет Ямаль
Capral
Capral
вчера в 13:21
Не верю!!!!!!!
Салах протестовал против прессинга Клоппа в Ливерпуле, а сейчас, в таком возрасте, он должен будет принять прессинг антиФлика... Не верю. Конечно, если дать возможность Салаху играть свободного художника- это одно, но если заставить его, как и всех остальных в Барсе работать, то это точно неприемлемо для египтянина.
Но вообще, конечно, Салах придал бы большую креативность и экзотичность игре Барселоны...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:18
Куда только слухи не отправляют играть Салаха. Да, он такой - пригодился бы любому топ-клубу. Вот только в Барселону он точно не пойдёт, у Сине-гранатовых полный комплект, усилить можно, разве что, защиту. Мне кажется, Мохаммеду надо выиграть Лигу чемпионов и сразу же уехать в Саудовскую Аравию.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:43
Салах может продолжить карьеру где захочет. Думаю от услуг Мо не отказался бы не один клуб.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:38
Если захочет ,то может и перейдет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:36
"Салах может продолжить карьеру в «Барселоне»" - а так же и во многих других клубах включая Ливерпуль.
112910415
112910415
вчера в 12:36
на общественных началах он играть не станет, а денег нет !
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