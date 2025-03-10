«Реал» готов продать Камавингу и установил цену за игрока

«Реал» готов расстаться с полузащитником Эдуардо Камавингой.
Как сообщается, мадридский клуб готов этим летом выслушать предложения по трансферу француза в размере 70 млн евро.
«Реал» готов расстаться с полузащитником Эдуардо Камавингой.
Как сообщается, мадридский клуб готов этим летом выслушать предложения по трансферу француза в размере 70 млн евро.
Камавинга посредственно играет после двух непростых мышечных травм - на выход.
Надо же что-то писать.
Камавинга посредственно играет после двух непростых мышечных травм - на выход.
Надо же что-то писать.
себя,чтобы двигаться дальше! Слишком большая пока конкуренция
в команде! А игрок резкий,яркий,хороший!!!
себя,чтобы двигаться дальше! Слишком большая пока конкуренция
в команде! А игрок резкий,яркий,хороший!!!