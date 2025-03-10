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«Реал» готов продать Камавингу и установил цену за игрока

вчера, 16:40

«Реал» готов расстаться с полузащитником Эдуардо Камавингой.

Как сообщается, мадридский клуб готов этим летом выслушать предложения по трансферу француза в размере 70 млн евро.

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«Реал» не продаст Родриго этим летом
09 марта
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:06
Ждём новостей от Реала о том, что это фейк.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 23:09
Не идет игра у Тчуамени на неродной позиции ЦЗ - тут же СМИ пишет о его продаже.
Камавинга посредственно играет после двух непростых мышечных травм - на выход.
Надо же что-то писать.
bdydca7w3z3h
bdydca7w3z3h
вчера в 21:37
напривозил парень
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:54
Думаю это утка.
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 18:52
Не Тчуамени , а Камавинга офигеть)))))
shur
shur
вчера в 18:02
...наверное правильно поиграть побольше в другом Клубе, чисто для
себя,чтобы двигаться дальше! Слишком большая пока конкуренция
в команде! А игрок резкий,яркий,хороший!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:12
В общем пакуй , Эдуардо чемоданы...)
Гость
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