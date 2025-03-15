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«Барселона» намерена поднять зарплату Ямалю

сегодня, 15:35

«Барселона» ведёт переговоры о продлении сотрудничества с 17-летним вингером Ламином Ямалем. По информации источника, предметом обсуждения является структура заработной платы футболиста на предстоящие сезоны. Клуб заинтересован в предложении Ямалю контракта с поэтапным увеличением оклада.

В то же время, руководство команды стремится к соблюдению баланса заработных плат среди игроков и избежать повторения ситуации, сложившейся с Лионелем Месси в 2021 году. Тогда из-за финансовых ограничений Ла Лиги клуб не смог зарегистрировать новый контракт с футболистом.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 16:30
...звания народного давали не за красивывые глазки, а за колличество, качество,продолжительность, творчество и
самоотдачу челу за длительный период жизни! А тут от вершка
два горшка , ещё из по-ы мамкины пирожки торчат, давайте
миллиардами осыпте, ему на брекеты не хватат!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:03
Тут нужно соблюсти тонкую Грань...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:52
У него ЗП то всего 27 тыс.фунтов в неделю.
Со своим уровнем игры он давно заслужил нормальный контракт.
Гость
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