«Барселона» намерена поднять зарплату Ямалю

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сегодня, 15:35

«Барселона» ведёт переговоры о продлении сотрудничества с 17-летним вингером Ламином Ямалем. По информации источника, предметом обсуждения является структура заработной платы футболиста на предстоящие сезоны. Клуб заинтересован в предложении Ямалю контракта с поэтапным увеличением оклада.

В то же время, руководство команды стремится к соблюдению баланса заработных плат среди игроков и избежать повторения ситуации, сложившейся с Лионелем Месси в 2021 году. Тогда из-за финансовых ограничений Ла Лиги клуб не смог зарегистрировать новый контракт с футболистом.