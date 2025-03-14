В приоритете у Доннаруммы — продление контракта с ПСЖ

Приоритетом для вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы является продление контракта с клубом. Об этом сообщил агент игрока Энцо Райола.
Нынешнее соглашение истекает летом 2026 года.
Приоритетом для вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы является продление контракта с клубом. Об этом сообщил агент игрока Энцо Райола.
Нынешнее соглашение истекает летом 2026 года.
пару лет назад Доннарумму и его жену связали. и охранника тоже.
рано поздно, им надоест этот беспредел, и рассмотрят другие варианты.
пару лет назад Доннарумму и его жену связали. и охранника тоже.
рано поздно, им надоест этот беспредел, и рассмотрят другие варианты.
хорош итальянец в последнее время!
хорош итальянец в последнее время!