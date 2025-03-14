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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2024/2025

В приоритете у Доннаруммы — продление контракта с ПСЖ

вчера, 23:39

Приоритетом для вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы является продление контракта с клубом. Об этом сообщил агент игрока Энцо Райола.

Нынешнее соглашение истекает летом 2026 года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:47
в Париже игроков ПСЖ грабят регулярно.
пару лет назад Доннарумму и его жену связали. и охранника тоже.
рано поздно, им надоест этот беспредел, и рассмотрят другие варианты.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:35
Приоритет можно и поменять. Вот так..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:15
А может это приоритет агента
Vilar
Vilar
сегодня в 00:10
На что рассчитывал Сафонов? Правильно, только на бабки...
shur
shur
вчера в 23:46
...боюсь,что Сафонову протерать лавку скоро надоест, уж больно
хорош итальянец в последнее время!
Гость
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