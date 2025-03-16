Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что футболисты Секу Койта и Миралем Пьянич не примут участия в предстоящем матче 21-го тура РПЛ против «Акрона». Причиной пропуска стала травма обоих игроков.
В игре на самарском стадионе недоступными по медицинским показаниям будут Секу Койта и Миралем Пьянич. У них после игры против московского «Динамо» в Кубке страны были повреждения.
Встреча состоится в Самаре сегодня в 13:00 по московскому времени.
Вполне возможно, что и ростовщики, если вспомнить, как этот негодяй из Парагвая (если не ошибаюсь) влетел в молодого армейца.
Вполне возможно, что и ростовщики, если вспомнить, как этот негодяй из Парагвая (если не ошибаюсь) влетел в молодого армейца.
Скорейшего ему Выздоровления!!!!!!!
Скорейшего ему Выздоровления!!!!!!!