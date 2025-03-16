Койта и Пьянич пропустят матч с «Акроном»

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сегодня, 12:22

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что футболисты и не примут участия в предстоящем матче 21-го тура РПЛ против «Акрона». Причиной пропуска стала травма обоих игроков.

В игре на самарском стадионе недоступными по медицинским показаниям будут Секу Койта и Миралем Пьянич. У них после игры против московского «Динамо» в Кубке страны были повреждения.

Встреча состоится в Самаре сегодня в 13:00 по московскому времени.