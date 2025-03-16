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Койта и Пьянич пропустят матч с «Акроном»

сегодня, 12:22
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч идет

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что футболисты Секу Койта и Миралем Пьянич не примут участия в предстоящем матче 21-го тура РПЛ против «Акрона». Причиной пропуска стала травма обоих игроков.

В игре на самарском стадионе недоступными по медицинским показаниям будут Секу Койта и Миралем Пьянич. У них после игры против московского «Динамо» в Кубке страны были повреждения.

Встреча состоится в Самаре сегодня в 13:00 по московскому времени.

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Все комментарии
8vjsypwgsgvk
8vjsypwgsgvk
сегодня в 13:07
Как бы то ни было Акрону только победы!
Capral
Capral
сегодня в 12:40
Анатолий Кандауров.

Вполне возможно, что и ростовщики, если вспомнить, как этот негодяй из Парагвая (если не ошибаюсь) влетел в молодого армейца.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:38
И вообще ЦСКА без 6 (шести!!!)игроков основы.) Ростовщики травмировали ? Или усталость. Трудно быдет
Capral
Capral
сегодня в 12:33
Койта жаль, такой ШЕДЕВР ростовщикам забил!!!!!!!
Скорейшего ему Выздоровления!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:25
Пьянича не будет - это скорее плюс. А вот Койта - это потеря. Он разыгрался. Нежели Алерандро выйдет? Или все же "любимец" Николича Гуаирапа?
Гость
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