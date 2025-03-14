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Стал известен состав сборной Италии на игры Лиги наций

вчера, 23:20

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объявил состав национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций с Германией.

Игры пройдут 20 и 23 марта.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо (оба — «Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал», Лондон), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Маттео Руджери («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Чезаре Казадеи, Самуэле Риччи (оба — «Торино»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро Тонали («Ньюкасл»).

Нападающие: Моизе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги («Аталанта»), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба — «Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

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CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:36
Для Лиги Наций сойдет
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:24
Хороший состав способный на многое в этой ЛН
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