Стал известен состав сборной Италии на игры Лиги наций

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объявил состав национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций с Германией.
Игры пройдут 20 и 23 марта.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм»).
Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо (оба — «Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал», Лондон), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Маттео Руджери («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Чезаре Казадеи, Самуэле Риччи (оба — «Торино»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро Тонали («Ньюкасл»).
Нападающие: Моизе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги («Аталанта»), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба — «Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).