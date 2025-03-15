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Тухель объяснил отсутствие Грилиша в заявке сборной Англии

сегодня, 11:43

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о том, почему форвард «Манчестер Сити» Джек Грилиш не будет играть за национальную команду в предстоящих матчах марта против Албании и Латвии в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Я люблю Джека, люблю в нём всё. Я люблю его личность, я люблю его качества. Значит ли это, что он тот игрок, который должен быть в сборной? Да, на 100%. Но в последнее время у него просто нет ритма, и он сам, и я на 100% согласны с этим. У Энтони Гордона просто больше ритма, больше минут, больше интенсивности, а Рэшфорда мы обсуждали ранее. Так что эти два игрока были выбраны вместо него.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:35
Дорогой друг. Давай по порядку.

1. По немецкой прессе. Ну зачем мне её читать, ежли ты мне тут всё САМ расскажешь/разложишь ?? )

2. По счётчикам воды... Судя по их отсутствию в течении такого продолжительного времени, сдается мне что ты не больно в них нуждаешься.))

3. По Баслеру. В Баварии , да, феерил и играл ключевую роль. В сборной же он выступал с 1994 по 1998, просидев на лавке весь ЧЕ в Англии и ЧМ в Штатах. Поэтому кто там на него в Маншафт молился ведомо лишь немецкой прессе.)

4. По Тухелю. Фактура настоящего арийца, как чисто внешне, так и по поведению. Что он там про себя сказал..., да мало ли , чё он сказал.

Как то так. )
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:32, ред.
После 25 просто похмельный синдром уже тяжёлый и длится по несколько суток, поэтому надо человеку дать время на восстановление конечно, а лучше на реабилитацию. С другой стороны мысль ещё прибухнуть всегда приходит там где нет никакой иной деятельности с тройной частотой и навязчивостью
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 12:22
Опять напився.. 🤭🥃
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:11, ред.
Да хватит тебе немцев воспевать!!! Мне до сих пор счетчик на кухне не поставили, а ты всё про немецкую несущеcтвующую дисциплину!!! Супер Марио постоянно нарушал дисциплину- пил, курил, опаздывал на тренировки, но несмотря на всё это на него молилась вся Германия и Бавария в частности!!! Тем более, Тухель- не является по своим взглядом чистокровным арийцем, о чем, он, неоднократно заявлял. Но, чтобы знать об этом, надо любить и читать немецкую, такую ненавистную тебе прессу...)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 12:03
- Не прокапали - лаконично ответил Тухель.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:01
Грмлиш ещё не вернулся из Лувра. Застрял там. Большоталант, но лодырь и пьяница.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:49
Алкаш, дебошир, тунеядец. Для немца - более чем достаточно.
Гость
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