Тухель объяснил отсутствие Грилиша в заявке сборной Англии

Главный тренер сборной Англии высказался о том, почему форвард «Манчестер Сити» не будет играть за национальную команду в предстоящих матчах марта против Албании и Латвии в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Я люблю Джека, люблю в нём всё. Я люблю его личность, я люблю его качества. Значит ли это, что он тот игрок, который должен быть в сборной? Да, на 100%. Но в последнее время у него просто нет ритма, и он сам, и я на 100% согласны с этим. У Энтони Гордона просто больше ритма, больше минут, больше интенсивности, а Рэшфорда мы обсуждали ранее. Так что эти два игрока были выбраны вместо него.