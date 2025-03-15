Тухель объяснил отсутствие Грилиша в заявке сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о том, почему форвард «Манчестер Сити» Джек Грилиш не будет играть за национальную команду в предстоящих матчах марта против Албании и Латвии в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года.
Я люблю Джека, люблю в нём всё. Я люблю его личность, я люблю его качества. Значит ли это, что он тот игрок, который должен быть в сборной? Да, на 100%. Но в последнее время у него просто нет ритма, и он сам, и я на 100% согласны с этим. У Энтони Гордона просто больше ритма, больше минут, больше интенсивности, а Рэшфорда мы обсуждали ранее. Так что эти два игрока были выбраны вместо него.
1. По немецкой прессе. Ну зачем мне её читать, ежли ты мне тут всё САМ расскажешь/разложишь ?? )
2. По счётчикам воды... Судя по их отсутствию в течении такого продолжительного времени, сдается мне что ты не больно в них нуждаешься.))
3. По Баслеру. В Баварии , да, феерил и играл ключевую роль. В сборной же он выступал с 1994 по 1998, просидев на лавке весь ЧЕ в Англии и ЧМ в Штатах. Поэтому кто там на него в Маншафт молился ведомо лишь немецкой прессе.)
4. По Тухелю. Фактура настоящего арийца, как чисто внешне, так и по поведению. Что он там про себя сказал..., да мало ли , чё он сказал.
Как то так. )
1. По немецкой прессе. Ну зачем мне её читать, ежли ты мне тут всё САМ расскажешь/разложишь ?? )
2. По счётчикам воды... Судя по их отсутствию в течении такого продолжительного времени, сдается мне что ты не больно в них нуждаешься.))
3. По Баслеру. В Баварии , да, феерил и играл ключевую роль. В сборной же он выступал с 1994 по 1998, просидев на лавке весь ЧЕ в Англии и ЧМ в Штатах. Поэтому кто там на него в Маншафт молился ведомо лишь немецкой прессе.)
4. По Тухелю. Фактура настоящего арийца, как чисто внешне, так и по поведению. Что он там про себя сказал..., да мало ли , чё он сказал.
Как то так. )