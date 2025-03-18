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Мбаппе: «Разве Родри является игроком уровня „Золотого мяча“»

вчера, 23:35

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сомневается в том, что хавбек «Манчестер Сити» Родри заслужил стать обладателем «Золотого мяча» в прошлом году.

Каким должен быть футболист, достойный «Золотого мяча»? Разве Родри является игроком уровня «Золотого мяча»? Я думал, что награда достанется Винисиусу, но в итоге его получил Родри. Если бы я сказал что-то подобное три месяца назад, то вы ответили бы мне: «О чём ты говоришь?».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:18
Конечно не является. Родри дали мяч просто чтобы не давать его Винисиусу!! Все знают что Винни заслужил награду. Но как раньше делали подарки гному теперь решили по дорить Родри.👎
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 00:13
Нормально он сказал, это просто его мнение и всё
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:11
...Я Белану ту игру в жизни не прощю ! Так Витёк гладко всё шло и на тебе всё в финале обос-ать! А мог бы вписать своё имя на вечно! Те
события в сто раз круче ЧЕ-2008 года ,где хоть чуть -чуть показали ,
что русские играть в футбол умеют,аминь!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:06
А что это вы все накинулись на Мбаппе? У него спросили, он ответил. И ответил правильно! А что, он должен был лицемерить? Все адекватные люди понимают, что Винисиус должен был получить золотой мяч, если не он, то точно не Родри. Если не Винисиус, то хотя бы Карвахаль или Беллингэм!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:59
Давно уже проехали весь негатив, связанный с вручением Родри "ЗМ". К чему эти воспоминания француза, не пойму. Мбаппе пора завязывать с ними, а не то свяжем и кляп в рот засунем. Грубовато выразился, но что поделаешь, ситуация обязывает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:48
да. мбаппе, Родри игрок уровня Золотого мяча.
вот что ты сделал, чтоб остановит испанскую команду на Евро 2024?))
Capral
Capral
вчера в 23:45
А разве Беланов в 1986 являлся лучшим? Но дали же. Не всегда, награда находит лучшего, иногда бывает и наоборот... И как сказал однажды Гениальный Бетховен: "Фортуна шарообразна, и не всегда выпадает лучшему из лучших".
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:42
Киллиан , а разве достойно в подобном тоне обсуждать "коллегу по цеху" ?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:40
О чем он говорит?
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