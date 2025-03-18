Мбаппе: «Разве Родри является игроком уровня „Золотого мяча“»

Нападающий мадридского «Реала» сомневается в том, что хавбек «Манчестер Сити» заслужил стать обладателем «Золотого мяча» в прошлом году.

Каким должен быть футболист, достойный «Золотого мяча»? Разве Родри является игроком уровня «Золотого мяча»? Я думал, что награда достанется Винисиусу, но в итоге его получил Родри. Если бы я сказал что-то подобное три месяца назад, то вы ответили бы мне: «О чём ты говоришь?».