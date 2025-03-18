Эммануэль Пети посоветовал «Челси» подписать вратаря «Лилля»

Бывший футболист «Челси» посоветовал «синим» подписать вратаря «Лилля» .

Я думаю, что решением вратарской проблемы в «Челси» является Лукас Шевалье. Он является игроком, имеющим жизненно важное значение для «Лилля» как в Лиге 1, так и в Лиге чемпионов.