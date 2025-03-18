Эммануэль Пети посоветовал «Челси» подписать вратаря «Лилля»

Бывший футболист «Челси» Эммануэль Пети посоветовал «синим» подписать вратаря «Лилля» Лукаса Шевалье.
Я думаю, что решением вратарской проблемы в «Челси» является Лукас Шевалье. Он является игроком, имеющим жизненно важное значение для «Лилля» как в Лиге 1, так и в Лиге чемпионов.
Вообще, Лукас хороший кипер но как проявит себя в АПЛ неизвесно. Им бы Викарио из Тоттенхэма переманить, вот это отличный вариант. Он и на ленточке шикарен, и ногами играет уверенно. Хороший вариант для Марески
Вообще, Лукас хороший кипер но как проявит себя в АПЛ неизвесно. Им бы Викарио из Тоттенхэма переманить, вот это отличный вариант. Он и на ленточке шикарен, и ногами играет уверенно. Хороший вариант для Марески