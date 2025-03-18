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Эммануэль Пети посоветовал «Челси» подписать вратаря «Лилля»

сегодня, 20:26

Бывший футболист «Челси» Эммануэль Пети посоветовал «синим» подписать вратаря «Лилля» Лукаса Шевалье.

Я думаю, что решением вратарской проблемы в «Челси» является Лукас Шевалье. Он является игроком, имеющим жизненно важное значение для «Лилля» как в Лиге 1, так и в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:10
После прихода Боули, Челси и так скупает всех подряд, а потом думает, куда бы пристроить игроков, что бы те получали игровую практику! Что касается вратарской позиции....был же нормальный кипер Менди, так не подошел под стиль игры (ногами плохо играет), вот и пошла беда....Санчеса подписали, Йоргенсена, Слонину, Петковича, еще есть Кепа, плюс молодой Пендерс....теперь вот Шавалье советуют
Вообще, Лукас хороший кипер но как проявит себя в АПЛ неизвесно. Им бы Викарио из Тоттенхэма переманить, вот это отличный вариант. Он и на ленточке шикарен, и ногами играет уверенно. Хороший вариант для Марески
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:49
Советник Пети - звучит ; Эммануэль - настораживает...)
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