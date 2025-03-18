Мбаппе рассказал, был ли у него конфликт с Дешамом осенью прошлого года

Нападающий сборной Франции прокомментировал ситуацию вокруг своего отсутствия на двух последних сборах национальной команды в октябре и ноябре. Он затронул вопрос о возможных разногласиях с главным тренером национальной команды .

Если бы случился конфликт, то я никогда не стал бы отвечать на его звонки. Все, кто знаком со мной, знают, что если я с кем-то ссорюсь, то не поддерживаю связь. Я не могу лукавить. Это не значит, что никогда не бывает разногласий. Они могут быть, даже если я этого не хочу. Я всегда уважал и признавал тренера.