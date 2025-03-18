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Мбаппе рассказал, был ли у него конфликт с Дешамом осенью прошлого года

сегодня, 18:23

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию вокруг своего отсутствия на двух последних сборах национальной команды в октябре и ноябре. Он затронул вопрос о возможных разногласиях с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом.

Если бы случился конфликт, то я никогда не стал бы отвечать на его звонки. Все, кто знаком со мной, знают, что если я с кем-то ссорюсь, то не поддерживаю связь. Я не могу лукавить. Это не значит, что никогда не бывает разногласий. Они могут быть, даже если я этого не хочу. Я всегда уважал и признавал тренера.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:58
Наплевал на тренера и сборную, а щас заливает......
112910415
112910415
сегодня в 18:51
не, не очень-то рассказал !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:30, ред.
Мбаппе птица гордая, пока не пнёшь не позвонит
Гость
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