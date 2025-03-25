В РФС рассказали, когда Россию могут вернуть в международные турниры

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вчера, 22:50

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) высказал предположение о возможности возобновления участия российских футбольных клубов и сборных в международных соревнованиях в течение текущего года.

Я считаю, что с каждым днем момент возвращения приближается. Скорее всего, это будет не завтра, но мы рассчитываем, что это решение будет принято в течение года. Вполне возможно, будет принято решение о возвращении всех команд сразу.