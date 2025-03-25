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В РФС рассказали, когда Россию могут вернуть в международные турниры

вчера, 22:50

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал предположение о возможности возобновления участия российских футбольных клубов и сборных в международных соревнованиях в течение текущего года.

Я считаю, что с каждым днем момент возвращения приближается. Скорее всего, это будет не завтра, но мы рассчитываем, что это решение будет принято в течение года. Вполне возможно, будет принято решение о возвращении всех команд сразу.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ФИФА изучает различные варианты возвращения российских команд на международную арену.

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k3w87rmvekzd
k3w87rmvekzd
сегодня в 02:56
"С каждым днём приближается" - мсье Люков, прям философ. Это логично. С каждым днём мы на один день ближе к любому событию в будущем.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:30
В РФС зарплату за эти байки получают, и видимо неплохую...
ABir
ABir
вчера в 23:11
Только не надо без, флага, гимна и все в белом.
Гость
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