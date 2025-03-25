В РФС рассказали, когда Россию могут вернуть в международные турниры

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал предположение о возможности возобновления участия российских футбольных клубов и сборных в международных соревнованиях в течение текущего года.
Я считаю, что с каждым днем момент возвращения приближается. Скорее всего, это будет не завтра, но мы рассчитываем, что это решение будет принято в течение года. Вполне возможно, будет принято решение о возвращении всех команд сразу.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ФИФА изучает различные варианты возвращения российских команд на международную арену.