«Леон» выступил с заявлением после исключения из Клубного ЧМ

«Леон» сделал заявление в связи с отстранением от участия в Клубном чемпионате мира 2025 года.

Генеральный секретарь организации решил, что наша команда должна освободить своё место в соревновании, несмотря на то, что получила его честно и профессионально на поле, выиграв титул Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2023 года. Мера жестокая, несправедливая, которую мы не разделяем и не знаем, кому она выгодна, но понятно, кому она вредит: нашим болельщикам.

«Леон» всегда соблюдал соответствующие процессы, представлял все экспертные отчёты, слушания и расследования, которые были необходимы в последние месяцы, предоставляя всю документацию, запрошенную ФИФА , с абсолютной своевременностью и прозрачностью.

Мы независимая, автономная и суверенная команда. Пусть не будет никаких сомнений.

Мы вновь выражаем свое раздражение и возмущение по поводу этого решения, которое противоречит духу честной конкуренции и затрагивает многих людей: болельщиков, работников, игроков и тренеров.

Клуб «Леон» пойдёт на все уровни, чтобы обжаловать это решение и отстоять полученное место на Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года.

Мы останемся твёрдыми, уверенными и сплочёнными в этом процессе.