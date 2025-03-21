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«Леон» выступил с заявлением после исключения из Клубного ЧМ

вчера, 22:59

«Леон» сделал заявление в связи с отстранением от участия в Клубном чемпионате мира 2025 года.

Генеральный секретарь организации решил, что наша команда должна освободить своё место в соревновании, несмотря на то, что получила его честно и профессионально на поле, выиграв титул Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2023 года. Мера жестокая, несправедливая, которую мы не разделяем и не знаем, кому она выгодна, но понятно, кому она вредит: нашим болельщикам.

«Леон» всегда соблюдал соответствующие процессы, представлял все экспертные отчёты, слушания и расследования, которые были необходимы в последние месяцы, предоставляя всю документацию, запрошенную ФИФА, с абсолютной своевременностью и прозрачностью.

Мы независимая, автономная и суверенная команда. Пусть не будет никаких сомнений.

Мы вновь выражаем свое раздражение и возмущение по поводу этого решения, которое противоречит духу честной конкуренции и затрагивает многих людей: болельщиков, работников, игроков и тренеров.

Клуб «Леон» пойдёт на все уровни, чтобы обжаловать это решение и отстоять полученное место на Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года.

Мы останемся твёрдыми, уверенными и сплочёнными в этом процессе.

В «Леоне» отметили, что предоставили все доказательства и документы, подтверждающие, что клуб управляется автономно во всех экономических, административных и спортивных аспектах.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:46
Какой-то мутный и непонятный турнир.
pj46c2t6vb3p
pj46c2t6vb3p
сегодня в 04:55
Как-то некрасиво получается, команда на поле честно зарабатывает себе право выступить, а дяди в кабинетах отбирают у неё это право.
Bad Listener
Bad Listener ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:55
А, так это не французский Лион, попутал, насчёт того насколько крут этот Леон не знаю, но если выиграли значит наверное достойный соперник. А я подумал речь о французском который в Лиге Европы барахтается
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:51
Ну они же по регламенту туда прошли выиграв зону КОНКАКАФ!Известная команда из Мексики
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:49
Создается впечатление что все не просто так
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:49
Клубный чемпионат мира по всему должен быть престижнее и круче локальных соревнований типа Лиги чемпионов, но вместо этого там играют команды типа Лиона
Гость
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