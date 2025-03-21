Игрок сборной Новой Зеландии получил предупреждение, раздавая автографы

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вчера, 18:23

Необычный инцидент произошёл в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Новой Зеландии и Фиджи (7:0).

Нападающий хозяев поля сделал хет-трик в прошедшей игре. На 62-й минуте он был заменён. После того как форвард уже покинул поле, он перелез через ограждение и поднялся на трибуны, чтобы раздать автографы молодым болельщикам.

Однако такой жест привёл к жёлтой карточке, которую игроку показал арбитр Норберт Хауат. Сам Вуд после игры сказал, что просто пытался сделать что-то приятное и расписаться для болельщиков.