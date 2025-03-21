Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииОтбор ЧМ-2026. Океания

Игрок сборной Новой Зеландии получил предупреждение, раздавая автографы

вчера, 18:23
Новая ЗеландияЛоготип футбольный клуб Новая Зеландия7 : 0Логотип футбольный клуб ФиджиФиджиМатч завершен

Необычный инцидент произошёл в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Новой Зеландии и Фиджи (7:0).

Нападающий хозяев поля Крис Вуд сделал хет-трик в прошедшей игре. На 62-й минуте он был заменён. После того как форвард уже покинул поле, он перелез через ограждение и поднялся на трибуны, чтобы раздать автографы молодым болельщикам.

Однако такой жест привёл к жёлтой карточке, которую игроку показал арбитр Норберт Хауат. Сам Вуд после игры сказал, что просто пытался сделать что-то приятное и расписаться для болельщиков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вуд Крис
Перевод с talksport.com
«Лион» обратится в Олимпийский комитет Франции по дисквалификации Фонсеки
20 марта
ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Локо» оштрафованы за скандирования болельщиков
20 марта
Два болельщика матча «Спартак» — «Зенит» получили трёхлетний бан
20 марта
«Рубин» оштрафовали за непредоставление поля с необходимым оборудованием
20 марта
Нападающий «Динамо» Маухуб дисквалифицирован на два матча Кубка России
20 марта
ОфициальноКДК РФС отменил красную карточку игроку «Факела»
20 марта
Сортировать
Все комментарии
jvczafyfs8c9
jvczafyfs8c9
вчера в 20:53
Такое наказание можно оспорить, сами отдаляют игроков от болельщиков
r5zkhbkds9rc
r5zkhbkds9rc
вчера в 18:57
Абсурд какой-то.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:52, ред.
Что за чушь? Как же трактуется это нарушение? А что дальше, будем давать карточки пилотам самолётов летающих над стадионами или Богу за сильный дождь и ветер?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 18:42
Думаю, судья правильно наказал Вуда за этот безрассудный поступок. У игрока конечно же были благие намерения, но своими действиями он мог спровоцировать давку на трибунах и болельщики могли пострадать или даже сам игрок.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:26
Как судья обосновал это нарушение?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 