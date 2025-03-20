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ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Локо» оштрафованы за скандирования болельщиков

сегодня, 20:01

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал несколько клубов по итогам матчей Кубка России. Об этом источнику сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику в матче с московским «Динамо» (2:1) — штраф 80 тысяч рублей. Клуб предупрежден, что могут быть применены более строгие меры.

Болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику в адрес другого клуба в матче с «Ростовом» — штраф 40 тысяч рублей.

«Спартак» оштрафован на 50 тысяч за нецензурные скандирования болельщиков в матче с «Акроном». Тренер «красно‑белых» Сакич за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей.

Болельщики «Локомотива» за скандирование ненормативной лексики оштрафованы на 30 тысяч, а за массовое выбегание из технической зоны с выходом на поле персонала и запасных игроков «Локомотив» оштрафован на 40 тысяч.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Balbes77773 (раскрыть)
сегодня в 21:37
Сколько вам лет, если не секрет?)))
Capral
Capral
сегодня в 21:36
Анатолий Кандауров.

Мне сложно ответить на Ваш вопрос по поводу штрафов, я некомпетентен в этом вопросе. Знаю, только одно, что в моё время, ничего подобного не было, а болельщики Динамо, Спартака или ЦСКА сидели вместе на трибунах и не было никакой вражды и фансекторов. Что касается того, в чей адрес было скандирование, вероятно Вы правы- в адрес нынешних хозяев клуба, которые имеют отношение к Динамо, как я к Наполеону, и которым, Динамо также безразлично, как вчерашний снег...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:17
CapralCapral
А у меня другой вопрос. И там и там "скандирование ненормативной лексики". Но одним штраф 80 тысяч, а другим всего 40 тысяч. Величина зависит от этажности мата? Или от адресата? Какие мысли на этот счет. ?
Кстати не написано в чей адрес скандировали болельщик ЦСКА. Видимо все же в адрес "хозяев" Динамо. С болельщиками они дружны реально
Balbes77773
Balbes77773 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:56, ред.
Они скандировали всем стадионом-мягко выражаясь-"Иметь,спартак,иметь!")))Дружба наших с динамиками-навечно!
Capral
Capral
сегодня в 20:11
А говорят, что болелы ЦСКА и Динамо дружат между собой. А впрочем, всё правильно, с Динамо- вероятно и дружили, а вот, с ростовщиками, похоже, еще не успели подружиться...)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:05
КДК себе на зарплату собирает)))
Вещий
Вещий
сегодня в 20:05
Воспитывать нужно своих болельщиков...
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