ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Локо» оштрафованы за скандирования болельщиков

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал несколько клубов по итогам матчей Кубка России. Об этом источнику сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику в матче с московским «Динамо» (2:1) — штраф 80 тысяч рублей. Клуб предупрежден, что могут быть применены более строгие меры.
Болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику в адрес другого клуба в матче с «Ростовом» — штраф 40 тысяч рублей.
«Спартак» оштрафован на 50 тысяч за нецензурные скандирования болельщиков в матче с «Акроном». Тренер «красно‑белых» Сакич за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей.
Болельщики «Локомотива» за скандирование ненормативной лексики оштрафованы на 30 тысяч, а за массовое выбегание из технической зоны с выходом на поле персонала и запасных игроков «Локомотив» оштрафован на 40 тысяч.
Мне сложно ответить на Ваш вопрос по поводу штрафов, я некомпетентен в этом вопросе. Знаю, только одно, что в моё время, ничего подобного не было, а болельщики Динамо, Спартака или ЦСКА сидели вместе на трибунах и не было никакой вражды и фансекторов. Что касается того, в чей адрес было скандирование, вероятно Вы правы- в адрес нынешних хозяев клуба, которые имеют отношение к Динамо, как я к Наполеону, и которым, Динамо также безразлично, как вчерашний снег...
Мне сложно ответить на Ваш вопрос по поводу штрафов, я некомпетентен в этом вопросе. Знаю, только одно, что в моё время, ничего подобного не было, а болельщики Динамо, Спартака или ЦСКА сидели вместе на трибунах и не было никакой вражды и фансекторов. Что касается того, в чей адрес было скандирование, вероятно Вы правы- в адрес нынешних хозяев клуба, которые имеют отношение к Динамо, как я к Наполеону, и которым, Динамо также безразлично, как вчерашний снег...
А у меня другой вопрос. И там и там "скандирование ненормативной лексики". Но одним штраф 80 тысяч, а другим всего 40 тысяч. Величина зависит от этажности мата? Или от адресата? Какие мысли на этот счет. ?
Кстати не написано в чей адрес скандировали болельщик ЦСКА. Видимо все же в адрес "хозяев" Динамо. С болельщиками они дружны реально
А у меня другой вопрос. И там и там "скандирование ненормативной лексики". Но одним штраф 80 тысяч, а другим всего 40 тысяч. Величина зависит от этажности мата? Или от адресата? Какие мысли на этот счет. ?
Кстати не написано в чей адрес скандировали болельщик ЦСКА. Видимо все же в адрес "хозяев" Динамо. С болельщиками они дружны реально