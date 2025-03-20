ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Локо» оштрафованы за скандирования болельщиков

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал несколько клубов по итогам матчей Кубка России. Об этом источнику сообщил глава КДК РФС .

Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику в матче с московским «Динамо» (2:1) — штраф 80 тысяч рублей. Клуб предупрежден, что могут быть применены более строгие меры.

Болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику в адрес другого клуба в матче с «Ростовом» — штраф 40 тысяч рублей.

«Спартак» оштрафован на 50 тысяч за нецензурные скандирования болельщиков в матче с «Акроном». Тренер «красно‑белых» Сакич за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей.

Болельщики «Локомотива» за скандирование ненормативной лексики оштрафованы на 30 тысяч, а за массовое выбегание из технической зоны с выходом на поле персонала и запасных игроков «Локомотив» оштрафован на 40 тысяч.