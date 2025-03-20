Два болельщика матча «Спартак» — «Зенит» получили трёхлетний бан

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать «Спартак» по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом сообщил глава КДК РФС .

В матче «Спартак» — «Зенит» зрители на трибуне В использовали две дымовые шашки — штраф 20 тысяч рублей. Нарушители были задержаны, оба были арестованы на 15 суток, им запрещено посещать спортивные соревнования на три года. У этих людей есть право обжаловать постановление суда. У «Спартака» есть право на регрессное взыскание 20 тысяч рублей с нарушителей.

В секторе А4 зрители бросили пластиковый стаканчик на прилегающую территорию к полю, штраф 50 тысяч рублей.

Массовые скандирования оскорбительных выражений и ненормативной лексики — «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Выход за пределы технической зоны — тренер «Спартака» Ненад Сакич оштрафован на 30 тысяч рублей. Сергей Семак оштрафован на 20 тысяч за аналогичное нарушение, Вильям де Оливейра — на 10 тысяч. За неподобающее поведение команды (6 жёлтых карточек) «Спартак» оштрафован на 100 тысяч.