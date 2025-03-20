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Два болельщика матча «Спартак» — «Зенит» получили трёхлетний бан

сегодня, 18:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать «Спартак» по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В матче «Спартак» — «Зенит» зрители на трибуне В использовали две дымовые шашки — штраф 20 тысяч рублей. Нарушители были задержаны, оба были арестованы на 15 суток, им запрещено посещать спортивные соревнования на три года. У этих людей есть право обжаловать постановление суда. У «Спартака» есть право на регрессное взыскание 20 тысяч рублей с нарушителей.

В секторе А4 зрители бросили пластиковый стаканчик на прилегающую территорию к полю, штраф 50 тысяч рублей.

Массовые скандирования оскорбительных выражений и ненормативной лексики — «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Выход за пределы технической зоны — тренер «Спартака» Ненад Сакич оштрафован на 30 тысяч рублей. Сергей Семак оштрафован на 20 тысяч за аналогичное нарушение, Вильям де Оливейра — на 10 тысяч. За неподобающее поведение команды (6 жёлтых карточек) «Спартак» оштрафован на 100 тысяч.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:43
Подождите, я правильно прочитал, пластиковый стаканчик в 2,5 раза дороже бросить чем шашку зажечь? А во-вторых почему тренер Спартака получил штраф 30к, а тренер Зенита за тоже самое 20к? Это вообще какой то форменный беспредел
lotsman
lotsman
сегодня в 19:15
Можно сказать, что нарушения были незначительные.)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:00
Наконец-то с этим начали бороться не только оштрафовав команду хозяйку стадиона.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:56
Нужно ужесточать наказание нарушителей лично за подобные поступки. Представляю реакцию зрителей, на дымовые шашки. Ведь человек, который ее зажёг, может и бросить её и попасть в ни в чём неповинных людей. Интересно, а как шашки проносят на стадион?
Гость
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