Пике: «ПСЖ может стать одним из фаворитов Лиги чемпионов»

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике считает ПСЖ одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.
Для меня было огромной неожиданностью увидеть, как они обыграли «Ливерпуль», который занял первое место в [общем этапе] Лиге чемпионов. Луис Энрике замечательно выполняет свою работу.
Мне повезло играть под его руководством в течение трех лет в «Барсе». Это невероятный человек, он хороший тренер. Он точно знает, к чему стремится.
Считаю, что у него есть время построить клуб, который он хочет. Это видно на поле: футболисты играют так, как желает Луис Энрике. А еще его поддерживает владелец. Это очень важно для стабильности в клубе. ПСЖ может стать одним из фаворитов данного турнира.
В общем крутой, но куча НО и противоречий..
В общем крутой, но куча НО и противоречий..