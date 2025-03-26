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Пике: «ПСЖ может стать одним из фаворитов Лиги чемпионов»

вчера, 09:21

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике считает ПСЖ одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Для меня было огромной неожиданностью увидеть, как они обыграли «Ливерпуль», который занял первое место в [общем этапе] Лиге чемпионов. Луис Энрике замечательно выполняет свою работу.

Мне повезло играть под его руководством в течение трех лет в «Барсе». Это невероятный человек, он хороший тренер. Он точно знает, к чему стремится.

Считаю, что у него есть время построить клуб, который он хочет. Это видно на поле: футболисты играют так, как желает Луис Энрике. А еще его поддерживает владелец. Это очень важно для стабильности в клубе. ПСЖ может стать одним из фаворитов данного турнира.

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ПСЖ  Пике Жерар
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:55
Очень противоречивый персонаж. В Роме провалился и был уволен. В барсе полгода 14/15 с МСН рвал всё и вся, но с тем же МСН два сезона подряд вылетал из ЛЧ безвольно. Да и сборная Испании хз что из себя предстfвляла.
В общем крутой, но куча НО и противоречий..
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:45
Думаю он прав все предпосылки у клуба для этого есть
vsw32d4c872a
vsw32d4c872a
вчера в 10:35
После Барселоны может и станут фаворитами, Реал тоже нельзя скидывать
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 10:13
Одним из фаворитов ПСЖ и сейчас является, а вот победителем кто станет, это вопрос сложный.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 10:09
Это можно так про каждую команду говорить!
ew7jp4yfsg4c
ew7jp4yfsg4c
вчера в 10:03
Они и есть основные фавориты.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 09:40
Опять капитанит?)
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:31
Ключевое слово "может стать".... Астон Виллу может и обыграют... а дальше на кого попадут...
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