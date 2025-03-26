Пике: «ПСЖ может стать одним из фаворитов Лиги чемпионов»

Экс-защитник «Барселоны» считает ПСЖ одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Для меня было огромной неожиданностью увидеть, как они обыграли «Ливерпуль», который занял первое место в [общем этапе] Лиге чемпионов. Луис Энрике замечательно выполняет свою работу.

Мне повезло играть под его руководством в течение трех лет в «Барсе». Это невероятный человек, он хороший тренер. Он точно знает, к чему стремится.