Нападающий «Атлетико» Серлот: «В детстве я восхищался Дрогба»

Нападающий «Атлетико» рассказал, что в детстве его кумиром был форвард «Челси» .

В детстве я восхищался Дидье Дрогба, он был моим любимым нападающим. Ему могли отдавать длинные пасы с 50 метров, и он всё равно умудрялся принимать их и быть опасным у ворот. Вот почему мне понравился мой гол в ворота «Сельты» — потому что он был похож на гол Дрогба.