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Нападающий «Атлетико» Серлот: «В детстве я восхищался Дрогба»

вчера, 22:13

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот рассказал, что в детстве его кумиром был форвард «Челси» Дидье Дрогба.

В детстве я восхищался Дидье Дрогба, он был моим любимым нападающим. Ему могли отдавать длинные пасы с 50 метров, и он всё равно умудрялся принимать их и быть опасным у ворот. Вот почему мне понравился мой гол в ворота «Сельты» — потому что он был похож на гол Дрогба.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:40
Один из любимых игроков.
Ох, этот гол в ворота Баварии в финале ЛЧ на века! Практически вытащил всю игру.
А еще прекрасный человек.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:19
Я в детстве восхищался Черенковым.
Гость
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