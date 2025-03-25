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Данило сравнил работу под руководством Гвардиолы с учёбой в университете

вчера, 14:31

Защитник «Фламенго» Данило, ранее выступавший за «Манчестер Сити», поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

Пеп Гвардиола воспитывает футболистов. Это ключевая часть его работы. Он заставляет всех игроков думать о футболе одинаково. Время, пространство, движение, владение мячом…

Он заставляет вас понимать пространство на поле, как ни один другой наставник, и проживать игру эмоционально, как ни один другой тренер. Гвардиола промыл мне мозги, в хорошем смысле этого слова. Это можно сравнить с учёбой в университете. То, что я испытал, позволило мне повысить свой уровень и сохранять его по сей день.

Не то чтобы я был глупцом до «Манчестер Сити», но я осознал, что играл в футбол абсолютно неправильно. Если бы я встретил его раньше, он бы сделал мою жизнь гораздо лучше. Я так рад, что смог играть под его началом и учиться у него.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:35
Сегодня это сравнение не слишком уместно...
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
вчера в 14:50
А учился ли Данило в университете?...
Гость
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