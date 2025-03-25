Данило сравнил работу под руководством Гвардиолы с учёбой в университете

Защитник «Фламенго» , ранее выступавший за «Манчестер Сити», поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера «горожан» .

Пеп Гвардиола воспитывает футболистов. Это ключевая часть его работы. Он заставляет всех игроков думать о футболе одинаково. Время, пространство, движение, владение мячом…

Он заставляет вас понимать пространство на поле, как ни один другой наставник, и проживать игру эмоционально, как ни один другой тренер. Гвардиола промыл мне мозги, в хорошем смысле этого слова. Это можно сравнить с учёбой в университете. То, что я испытал, позволило мне повысить свой уровень и сохранять его по сей день.

Не то чтобы я был глупцом до «Манчестер Сити», но я осознал, что играл в футбол абсолютно неправильно. Если бы я встретил его раньше, он бы сделал мою жизнь гораздо лучше. Я так рад, что смог играть под его началом и учиться у него.