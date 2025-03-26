Терри назвал самого лучшего и самого талантливого игрока в истории «Челси»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри назвал самого лучшего и самого талантливого футболиста в истории «Челси».
Я думаю, что Фрэнк Лэмпард — наш лучший игрок. За долговечность и голы, стабильность из года в год. Азар — наш самый талантливый игрок, но с точки зрения достижений Лэмпс для меня лучший.
Ещё бы сюда добавил Канте…наикрутейший опорный полузащитник, при всем уважении к Макелеле и Эссьену, но это другой уровень.
Ещё бы сюда добавил Канте…наикрутейший опорный полузащитник, при всем уважении к Макелеле и Эссьену, но это другой уровень.
мадридский Реал по кайфу 1:0 ))
голевой пас конечно, от Дзолы!!!
мадридский Реал по кайфу 1:0 ))
голевой пас конечно, от Дзолы!!!
должен сказать, что ему приятны слова Терри, но лучшим он себя не считает,
и если кого можно назвать лучшим, то именно Терри.
мой выбор - Джанфранко Дзола.
перешел в Челси в 30 лет!!!
когда его карьера, как всем думалось, уже катилась к закату.
однако Джанфранко провел волшебных 7 сезонов за Челси.
смотрите небольшой обзор легендарного матча Челси - Штутгарт
https://www.youtube.com/watch?v=rlF7INU0PFA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.6%2F&source_ve_path=MjM4NTE
должен сказать, что ему приятны слова Терри, но лучшим он себя не считает,
и если кого можно назвать лучшим, то именно Терри.
мой выбор - Джанфранко Дзола.
перешел в Челси в 30 лет!!!
когда его карьера, как всем думалось, уже катилась к закату.
однако Джанфранко провел волшебных 7 сезонов за Челси.
смотрите небольшой обзор легендарного матча Челси - Штутгарт
По мне так Дидье самый яркий из всех челсаков. Азару, по уровню таланта, рядом с ивуарийцем делать нечего...
По мне так Дидье самый яркий из всех челсаков. Азару, по уровню таланта, рядом с ивуарийцем делать нечего...