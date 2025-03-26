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Терри назвал самого лучшего и самого талантливого игрока в истории «Челси»

сегодня, 00:22

Бывший капитан «Челси» Джон Терри назвал самого лучшего и самого талантливого футболиста в истории «Челси».

Я думаю, что Фрэнк Лэмпард — наш лучший игрок. За долговечность и голы, стабильность из года в год. Азар — наш самый талантливый игрок, но с точки зрения достижений Лэмпс для меня лучший.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:04
Про Чеха забыли. Хотя в той команде все звезды были. Даже Жирков успел поиграть с ними )
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:29
Для меня Лэмпс и Дрогба – символы "Челси".
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:10
По достижениям Лэмпард конечно
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:56
Полностью согласен с КЭПом.
Ещё бы сюда добавил Канте…наикрутейший опорный полузащитник, при всем уважении к Макелеле и Эссьену, но это другой уровень.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:48
и как Челси обыграл в матче за Суперкубок Европы
мадридский Реал по кайфу 1:0 ))
голевой пас конечно, от Дзолы!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:47
скоро ждем появление Лэмпарда.
должен сказать, что ему приятны слова Терри, но лучшим он себя не считает,
и если кого можно назвать лучшим, то именно Терри.
мой выбор - Джанфранко Дзола.
перешел в Челси в 30 лет!!!
когда его карьера, как всем думалось, уже катилась к закату.
однако Джанфранко провел волшебных 7 сезонов за Челси.
смотрите небольшой обзор легендарного матча Челси - Штутгарт
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:51
Не соглашусь...Азар очень был хорош,как и Дрогба,но Челси такая нестабильная команда,что не успевает укрепиться и при этом не растерять свое
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:02, ред.
А Дрогба ?!

По мне так Дидье самый яркий из всех челсаков. Азару, по уровню таланта, рядом с ивуарийцем делать нечего...
протон
протон
сегодня в 00:34
В истории Челси никогда не было таких защитников, как Джон, и таких полузащитников, как Фрэнк. Легенды!
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