Терри назвал самого лучшего и самого талантливого игрока в истории «Челси»

Бывший капитан «Челси» назвал самого лучшего и самого талантливого футболиста в истории «Челси».

Я думаю, что Фрэнк Лэмпард — наш лучший игрок. За долговечность и голы, стабильность из года в год. Азар — наш самый талантливый игрок, но с точки зрения достижений Лэмпс для меня лучший.