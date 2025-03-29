В «Динамо» объявили о намерении продлить контракт с одним из игроков

Генеральный директор московского «Динамо» прокомментировал ситуацию, касающуюся продления контрактов с игроками команды.

По продлению контрактов мы ведем рутинную ежедневную работу. Объявляем и скоро объявим. В этом году уже много продлений объявляли. Последним был Фернандес. Ожидать ли еще? В самое ближайшее время можно еще ожидать новости.