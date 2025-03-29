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В «Динамо» объявили о намерении продлить контракт с одним из игроков

вчера, 18:53

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию, касающуюся продления контрактов с игроками команды.

По продлению контрактов мы ведем рутинную ежедневную работу. Объявляем и скоро объявим. В этом году уже много продлений объявляли. Последним был Фернандес. Ожидать ли еще? В самое ближайшее время можно еще ожидать новости.

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Все комментарии
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вчера в 20:34
Только с каким так и не сказали.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:33
Доброго Здоровья, Capral!
Не так уж и плохи, у нас ещё есть Маричаль, контракт с которым закончится только аж летом 2029!!!)))
Capral
Capral ответ stanichnik (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:32
Приветище, Дружище Дорогой!!!!!!!
Ах, да, я совсем забыл, еще же и это чудо!!!!!!! Ну всё, теперь- я спокоен!!!!!!!)))))))
Capral
Capral
вчера в 19:03
Фернандес? Плохи дела у ростовщиков...
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