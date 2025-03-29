Спортивный директор «Байера» оптимистичен относительно будущего Алонсо

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вчера, 15:28

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес высказался на тему будущего главного тренера .

Контракт специалиста рассчитан до 2026 года. На пресс-конференции перед матчем с «Бохумом» испанец не дал чёткого ответа, заявив, что сосредоточен на текущем сезоне, и не хочет думать о других вещах.

После победы во вчерашней игре Рольфес сказал следующее: