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Спортивный директор «Байера» оптимистичен относительно будущего Алонсо

вчера, 15:28

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес высказался на тему будущего главного тренера Хаби Алонсо.

Контракт специалиста рассчитан до 2026 года. На пресс-конференции перед матчем с «Бохумом» испанец не дал чёткого ответа, заявив, что сосредоточен на текущем сезоне, и не хочет думать о других вещах.

После победы во вчерашней игре Рольфес сказал следующее:

У Хаби контракт до 2026 года, и он сказал, что больше ничего нет. Когда мы разговариваем друг с другом, я не жду, что он скажет на пресс-конференции. Мы знаем, что он думает. У него есть контракт, и он очень счастлив. Я полагаю, что всё останется так, как есть.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Drotik (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:45
Ошибается человек) Уже все чемпионаты нарёк низким уровнем, осталась АПЛ. Если туда перейдут кто то из таких персон как, Флик, Хвича, Алонсо, всё, АПЛ тоже будет низким уровнем)
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:41
Алонсо готовят в Реал. Если не ближайший сезон, то через год он точно там будет.
Capral
Capral
вчера в 16:10
А другого никто и не ожидал. Одноразовый тренер, которому мертвецкая Бавария Тухеля помогла стать чемпионом. Ничего гениального в его тренерской работе не прослеживается... Низкий уровень Бундеса- свидетельство этому и многому другому. Идиотские разговоры про Реал вскружили парню голову, но Перес не идиот и будет до упора держаться за Карло Великого, чем предпочтет зеленого тренера Алонсо, который в этом сезоне показал свою тренерскую посредственность... В Байере- Алонсо самое место. Ну на крайняк, возможно, если Компани не выигрыет Бундес, Бавария прuгласит Алонсо, в клубе любят эксперементы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:52
Байеру надо болеть за Реал
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