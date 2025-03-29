Спортивный директор «Байера» оптимистичен относительно будущего Алонсо

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес высказался на тему будущего главного тренера Хаби Алонсо.
Контракт специалиста рассчитан до 2026 года. На пресс-конференции перед матчем с «Бохумом» испанец не дал чёткого ответа, заявив, что сосредоточен на текущем сезоне, и не хочет думать о других вещах.
После победы во вчерашней игре Рольфес сказал следующее:
У Хаби контракт до 2026 года, и он сказал, что больше ничего нет. Когда мы разговариваем друг с другом, я не жду, что он скажет на пресс-конференции. Мы знаем, что он думает. У него есть контракт, и он очень счастлив. Я полагаю, что всё останется так, как есть.