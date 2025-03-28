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«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с Салахом

вчера, 13:06

«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

Данное событие происходит на фоне появившихся слухов о возможном уходе из команды защитника Трента Александер-Арнольда, который, как сообщается, достиг предварительного соглашения с «Реалом» о переходе в качестве свободного агента.

Руководство «Ливерпуля» предложило Салаху привлекательные условия нового контракта, и переговоры проходят в дружеской атмосфере. Действующее соглашение египетского футболиста с клубом истекает в конце июня 2025 года.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:24
Надо продлить. Рекорды надо бить, которые возможны...Да и зачем в другой клуб. Ливерпуль хороший, весёлый клуб.)
vlasovca
vlasovca
вчера в 21:03
МО обязательно надо продлевать ЛИВЕРПУЛЮ.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:56
почти уверен, что Мо как минимум на сезон еще точно останется...
Мо много раз говорил, что хочет остаться, если бы его интересовало бабло - давно бы уехал в Аравию, но что египтянина не тянет к братьям по вере
112910415
112910415
вчера в 18:31
сговорятся, наверное
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:07
Ещё бы ВВД заранее ништяков отсыпали, а то может и поздно уже
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:52
Ливерпуль знает что делает
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:54
Было бы удивительно если бы ему просто дали уйти, конечно будут переговоры о продлении, вопрос чем они закончатся
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:48
отличная новость!!!
Ливерпулю пришлось начать эти переговоры, ибо больше имиджевые риски сыграли, что красные 2 звезды потерять не могут одновременно.
Трент уже игрок Реала.
нельзя было допустит ухода Салаха.
сейчас, когда Ливерпуль вылетел из ЛЧ и проиграл Ньюкаслу финал, легко критиковать египтянина. и всех собак вешать не правильно, состав красных требует перестройки, чтобы основную нагрузку брал кто то моложе, а Салах делал качество, и забивал, и приносил побед.
протон
протон
вчера в 13:33
Салах и Ливерпуль-это как одно целое! Видимо деньги СА Салаха не сильно заботят но думаю рано или поздно саудиты все же подпишут игрока.
alexgurzan
alexgurzan ответ 9zwdgpwwh3sw (раскрыть)
вчера в 13:30
Спасибо, поправили!
Juriur
Juriur
вчера в 13:15
Зарплату увеличат до небес.
9zwdgpwwh3sw
9zwdgpwwh3sw
вчера в 13:10
У вас в линии завтрашний матч Шинник - Нефтехимик стоит на 02:00. Вы уверены?
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