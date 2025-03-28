«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с Салахом

«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с нападающим Мохамедом Салахом.
Данное событие происходит на фоне появившихся слухов о возможном уходе из команды защитника Трента Александер-Арнольда, который, как сообщается, достиг предварительного соглашения с «Реалом» о переходе в качестве свободного агента.
Руководство «Ливерпуля» предложило Салаху привлекательные условия нового контракта, и переговоры проходят в дружеской атмосфере. Действующее соглашение египетского футболиста с клубом истекает в конце июня 2025 года.
Ливерпулю пришлось начать эти переговоры, ибо больше имиджевые риски сыграли, что красные 2 звезды потерять не могут одновременно.
Трент уже игрок Реала.
нельзя было допустит ухода Салаха.
сейчас, когда Ливерпуль вылетел из ЛЧ и проиграл Ньюкаслу финал, легко критиковать египтянина. и всех собак вешать не правильно, состав красных требует перестройки, чтобы основную нагрузку брал кто то моложе, а Салах делал качество, и забивал, и приносил побед.
Ливерпулю пришлось начать эти переговоры, ибо больше имиджевые риски сыграли, что красные 2 звезды потерять не могут одновременно.
Трент уже игрок Реала.
нельзя было допустит ухода Салаха.
сейчас, когда Ливерпуль вылетел из ЛЧ и проиграл Ньюкаслу финал, легко критиковать египтянина. и всех собак вешать не правильно, состав красных требует перестройки, чтобы основную нагрузку брал кто то моложе, а Салах делал качество, и забивал, и приносил побед.