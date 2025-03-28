«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с Салахом

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вчера, 13:06

«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с нападающим .

Данное событие происходит на фоне появившихся слухов о возможном уходе из команды защитника , который, как сообщается, достиг предварительного соглашения с «Реалом» о переходе в качестве свободного агента.

Руководство «Ливерпуля» предложило Салаху привлекательные условия нового контракта, и переговоры проходят в дружеской атмосфере. Действующее соглашение египетского футболиста с клубом истекает в конце июня 2025 года.