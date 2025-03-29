«Барселона» работает над продлением контракта с Кунде

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вчера, 12:58

По информации источника, «Челси» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» .

Однако каталонский клуб намерен сохранить футболиста, контракт которого истекает в 2026 году. Уже ведутся переговоры о новом соглашении. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.