«Барселона» работает над продлением контракта с Кунде

По информации источника, «Челси» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Жюля Кунде.
Однако каталонский клуб намерен сохранить футболиста, контракт которого истекает в 2026 году. Уже ведутся переговоры о новом соглашении. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.
Почему Осимхен то не перешел в последний день ТО, они уговаривали его понизить свою ЗП, которая по контракту с Наполи с 207 тыс.фунтов до 155 тысяч 🤦🏽♂️ Конечно же он не согласился, готов был остаться на таком же контракте, но на такое понижение отказался, что и логично
Почему Осимхен то не перешел в последний день ТО, они уговаривали его понизить свою ЗП, которая по контракту с Наполи с 207 тыс.фунтов до 155 тысяч 🤦🏽♂️ Конечно же он не согласился, готов был остаться на таком же контракте, но на такое понижение отказался, что и логично
Его текущая ЗП в Барселоне (265 тыс.евро) уже превышает потолок ЗП в Челси.
Его текущая ЗП в Барселоне (265 тыс.евро) уже превышает потолок ЗП в Челси.
в матче с Осасуной просто шикарно отыграли.))
как и в остальных тоже
в матче с Осасуной просто шикарно отыграли.))
как и в остальных тоже