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«Барселона» работает над продлением контракта с Кунде

вчера, 12:58

По информации источника, «Челси» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Жюля Кунде.

Однако каталонский клуб намерен сохранить футболиста, контракт которого истекает в 2026 году. Уже ведутся переговоры о новом соглашении. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 13:51
Осимхен - дно. Челси ничего не потерял.
Romeo 777
Romeo 777 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:05
Денег у этих дурачков «американцев» много, сотни миллионов тратят на покупку 16-19 летних юнцов, а вот с чего то решили установить потолок ЗП в 180-200 тысяч.
Почему Осимхен то не перешел в последний день ТО, они уговаривали его понизить свою ЗП, которая по контракту с Наполи с 207 тыс.фунтов до 155 тысяч 🤦🏽‍♂️ Конечно же он не согласился, готов был остаться на таком же контракте, но на такое понижение отказался, что и логично
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 11:36
Это чёж...? Ни денег, ни игры...? Мда..., дело - дрянь.
Romeo 777
Romeo 777 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:59
Челси не платит уже давно больших ЗП.
Его текущая ЗП в Барселоне (265 тыс.евро) уже превышает потолок ЗП в Челси.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:36
Кунде и Ямаль отличная связка.
в матче с Осасуной просто шикарно отыграли.))
как и в остальных тоже
gwtd9m75juhg
gwtd9m75juhg
вчера в 13:34
Финансовое положение каталанцев оставляет желать лучшего. С англичанами будет тяжело тягаться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:31
Цифры отступных вообще запредельные..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:02
В Челси если только за зарплату лошадиную идти. В игровом же плане у синих пока беспросветность.
2qy7cyc2wgbs
2qy7cyc2wgbs
вчера в 13:00
Если продлят будет отлично
Гость
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