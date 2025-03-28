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«Бавария» не подпишет новое соглашение с Мюллером

вчера, 23:28

Нападающий Томас Мюллер не продлит контракт с «Баварией».

Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По итогам двух этапов переговоров стало ясно, что стороны не продлят сотрудничество.

За основную команду мюнхенцев Мюллер выступает с 2009 года.

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26 марта
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Все комментарии
bmzebuwvwtb3
bmzebuwvwtb3
сегодня в 07:04
Финансовый вопрос не удалось урегулировать.
3m62czdyyukj
3m62czdyyukj
сегодня в 06:30
- Мюллер, а вас я не попрошу остаться.
a2cptxwvm2tu
a2cptxwvm2tu
сегодня в 04:56
Пропадёт от тоски Мюллер без Баварии
Маг_тм
Маг_тм ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:25
Тут дело не только в клубе. Если бы клуб не хотел его оставить, не вели бы переговоры, скорее всего Мюллер не хотел снижать зарплату, или хотел, но только не много, а платить много, игроку который мало играет, постарел, и потерял форму, нету смысла. Что касается его посвящения своей карьеры Баварии, так не игрок, не клуб не обязаны друг другу ничем, оба действовали в своих интересах. Мюллер получал одну из самых больших зарплат в Мюнхене, и вообще во всем мире.
Capral
Capral
сегодня в 00:24
Ну хоть что-то умное сделали. Еще бы и Нойера не подписывать, но это сложно, кто-то его продвигает... Мюллер, несмотря на все его безусловные достижения, всегда, в Германии был объектом, если не насмешек, то шуток, как минимум. В Германии, его голы считали и считают нелепыми и корявыми, да и сам Мюллер, в одной из передач признался, что нередко, бывает самому смешно, просматривая, те или иные эпизоды...
Но есть у Мюллера и отрицательные качества. Так на пример, он, практически всегда мутит воду и вносит разлад в команду, как в случае с Тухелем, в прошлом сезоне. И как сказал один из болельщиков Баварии: "Там где Мюллер- там революция, где революция- там обязательно Мюллер"...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:09, ред.
Всё, списать в утиль? Вот она этическая дилемма что делать большой команде с игроком который всю карьеру ей посвятил, но уже стал стар и перестал соответствовать уровню этой команды? С точки зрения бизнеса конечно в утиль, но с точки зрения человечности, благодарности и уважения поступить нужно иначе. Вот и посмотрим, не одна Бавария столкнулась с такой дилеммой, у МС с Де Брюйне такая же история например. Да и не первый раз такая история происходит в команде.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:03
2 этапа переговоров...значит не договорились
протон
протон
вчера в 23:51
Надеюсь, устроят прощальный матч и предложат должность в клубе.
Гость
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