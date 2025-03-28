«Бавария» не подпишет новое соглашение с Мюллером

Нападающий Томас Мюллер не продлит контракт с «Баварией».
Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По итогам двух этапов переговоров стало ясно, что стороны не продлят сотрудничество.
За основную команду мюнхенцев Мюллер выступает с 2009 года.
Но есть у Мюллера и отрицательные качества. Так на пример, он, практически всегда мутит воду и вносит разлад в команду, как в случае с Тухелем, в прошлом сезоне. И как сказал один из болельщиков Баварии: "Там где Мюллер- там революция, где революция- там обязательно Мюллер"...
Но есть у Мюллера и отрицательные качества. Так на пример, он, практически всегда мутит воду и вносит разлад в команду, как в случае с Тухелем, в прошлом сезоне. И как сказал один из болельщиков Баварии: "Там где Мюллер- там революция, где революция- там обязательно Мюллер"...