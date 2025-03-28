«Бавария» не подпишет новое соглашение с Мюллером

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вчера, 23:28

Нападающий не продлит контракт с «Баварией».

Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По итогам двух этапов переговоров стало ясно, что стороны не продлят сотрудничество.

За основную команду мюнхенцев Мюллер выступает с 2009 года.