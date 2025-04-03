Холанд с девушкой отдыхает в Испании во время восстановления от травмы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает восстанавливать после травмы лодыжки.
Норвежца заметили в Мербелье (Испания) с его девушкой Изабель и их новорождённым ребёнком.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает восстанавливать после травмы лодыжки.
Норвежца заметили в Мербелье (Испания) с его девушкой Изабель и их новорождённым ребёнком.
городок побережья Коста де Соль! Был с супругою лет сто назад,
там шикарные виллы знаменитостей, футбольные сборные разных стран постоянно тренеруются на всевозможных базах!
городок побережья Коста де Соль! Был с супругою лет сто назад,
там шикарные виллы знаменитостей, футбольные сборные разных стран постоянно тренеруются на всевозможных базах!