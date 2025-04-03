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Холанд с девушкой отдыхает в Испании во время восстановления от травмы

вчера, 16:50

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает восстанавливать после травмы лодыжки.

Норвежца заметили в Мербелье (Испания) с его девушкой Изабель и их новорождённым ребёнком.

Холанд с девушкой отдыхает в Испании во время восстановления от травмы

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Все комментарии
Датак
Датак
сегодня в 00:39
Хорошо,что не "подписывает контракт с мадридом во время восстановления от травмы"
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:34
От папарацци нигде не скрыться
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:29
Ну, хорошо, что с девушкой и ребёнком, а не с мужиками на яхте как португал.
shur
shur
вчера в 17:21, ред.
...с уважением к Админу! Пишется Марбелья (Испания) курортный
городок побережья Коста де Соль! Был с супругою лет сто назад,
там шикарные виллы знаменитостей, футбольные сборные разных стран постоянно тренеруются на всевозможных базах!
Гость
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