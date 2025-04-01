Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Пятибратов готов вернуться к тренерской работе

вчера, 09:53

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сообщил о готовности вернуться к работе.

Какие у меня планы на будущее? Тренер всегда готов к любым перипетиям. У меня много энергии. Поступит хорошее предложение — готов сразу же взяться за работу. Вижу плоды своей работы. Тренер отвечает за то, как он работает, за дисциплину на поле, желание игроков, тактический рисунок. Но все-таки, чтобы забивать мячи, для этого нужны исполнители в атаке. Вот вышел против нас Сперцян — со штрафного положил, голевую отдал. Вышел Олусегун — дал движения, азарта и голы. Иметь таких футболистов — дорогого стоит.

Готов ли к вызову в команде, которая борется за медали? Конечно, мечтаю о таком. Это нормально. После игры с «Краснодаром» разговаривал с Мурадом Мусаевым. Он сказал: «Дим, хороший первый тайм, нам было сложно. Мы изучали „Факел“ — очень организованная команда». Сравните нападение «Краснодара», «Зенита» и «Спартака», где клубы могут позволить себе трансферы по 20 млн евро, и «Факела». Не говорю, что у нас плохо.

В распоряжении «Факела» были хорошие игроки. Я восхищен, например, игрой Володи Ильина. Но разницу делают дорогие игроки, и «Факел» не может соревноваться в этом аспекте. Мы должны брать чем-то другим. Если у тебя нет высококвалифицированных игроков в группе атаки, ты не можешь мечтать вообще ни о чем. Можно биться, сражаться, отдавать всего себя, что футболисты «Факела» и делали, но показать что-то сверхвыдающееся очень сложно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Булыкин о стажировке в Англии: «Понял, что мы ничем не отличаемся»
Вчера, 08:58
Мбаппе: «Высказываю своё мнение, руководствуясь своими ценностями»
31 марта
В «Динамо» рассказали о целях команды в оставшейся части сезона
31 марта
Отцы и дети. Они выступали за один клуб
30 мартаСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Глебов: «Адаптация в „Динамо“ проходит хорошо»
29 марта
Ваньяма получил красную карточку в дебютном матче за «Данфермлин»
29 марта Фото
Сортировать
Все комментарии
86k7pfsante3
86k7pfsante3
вчера в 13:38
Плоды работы - это ФНЛ?
Bakhus
Bakhus
вчера в 12:13
Для второй лиги сойдет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:16, ред.
Топлю корабли большие и маленькие.
Недорого, быстро, качественно.
Гарантия - пердива 1 год
r4fh8cyg9kh3
r4fh8cyg9kh3
вчера в 10:40
Отыстерил Пятинолев и снова начал калым какой-нибудь искать. Но это максимум в середнячке пердива. О том и речь, что Факел твой и ты - посредственный и убогий уровень пердива, где давно уже вас заждались, и отодрали тебя классные мастера как Маню Облигацию абсолютно закономерно. Так надо принимать это спокойно и реально оценивать свой скудный потенциал, а не строить из себя Клару Целкин
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:11, ред.
Вон оно как !Сбежал с одного тонущего корабля и готов похоже возглавить тот который на плаву и потопить его? Чем то это попахивает!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 