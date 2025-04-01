Пятибратов готов вернуться к тренерской работе

Бывший тренер «Факела» сообщил о готовности вернуться к работе.

Какие у меня планы на будущее? Тренер всегда готов к любым перипетиям. У меня много энергии. Поступит хорошее предложение — готов сразу же взяться за работу. Вижу плоды своей работы. Тренер отвечает за то, как он работает, за дисциплину на поле, желание игроков, тактический рисунок. Но все-таки, чтобы забивать мячи, для этого нужны исполнители в атаке. Вот вышел против нас Сперцян — со штрафного положил, голевую отдал. Вышел Олусегун — дал движения, азарта и голы. Иметь таких футболистов — дорогого стоит.

Готов ли к вызову в команде, которая борется за медали? Конечно, мечтаю о таком. Это нормально. После игры с «Краснодаром» разговаривал с Мурадом Мусаевым. Он сказал: «Дим, хороший первый тайм, нам было сложно. Мы изучали „Факел“ — очень организованная команда». Сравните нападение «Краснодара», «Зенита» и «Спартака», где клубы могут позволить себе трансферы по 20 млн евро, и «Факела». Не говорю, что у нас плохо.

В распоряжении «Факела» были хорошие игроки. Я восхищен, например, игрой Володи Ильина. Но разницу делают дорогие игроки, и «Факел» не может соревноваться в этом аспекте. Мы должны брать чем-то другим. Если у тебя нет высококвалифицированных игроков в группе атаки, ты не можешь мечтать вообще ни о чем. Можно биться, сражаться, отдавать всего себя, что футболисты «Факела» и делали, но показать что-то сверхвыдающееся очень сложно.