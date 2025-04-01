Самые нелепые оправдания в футболе. Отличился даже сэр Алекс Фергюсон

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сегодня, 10:00

В день дурака вспоминаем самые смешные отговорки.

Помните, как в детстве все мы пытались оправдать свои действия крайне неубедительными отговорками? Разобьешь что-то в доме – валишь вину на кота и все в таком духе. Но порой уровень «отмазок» не повышается с возрастом. Давайте вспомним истории на эту тему, но уже с известными личностями в мире футбола.

Вут Вегхорст

Когда «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7, Вегхорст перед матчем коснулся легендарной таблички «Это Энфилд». Спортсмены – люди крайне суеверные, нельзя якобы было этого делать.

Вегхорст утверждал, что коснулся знака, чтобы «завести» соперника, нарушив его обычный ритуал.

Единственное намерение, которое у меня было, состояло в том, чтобы вывести из себя соперника перед игрой. В детстве я всегда болел за «Твенте», и как гордый игрок «Манчестер Юнайтед», моя преданность этому невероятному клубу никогда не может быть поставлена под сомнение.

Но вот в чем тут суть — Вегхорст в прошлом открыто заявлял о том, что с детства болел за «Красных». Некоторые разгневанные болельщики «Юнайтед были уверены, что Вут коснулся таблички из-за любви к „Ливерпулю“.

Джолеон Лескотт

И снова речь пойдет о крупном поражении от „Ливерпуля“. Тогда „Астон Вилла“ влетела 0:6. Лескотn после игры запостил фото Mercedes.

Извинившись перед болельщиками „Виллы“, Лескотт заявил:

Я хотел бы добавить, что твит, отправленный с моего аккаунта с фотографией автомобиля, был совершенно случайным, это произошло, когда я был за рулем, и мой телефон был у меня в кармане.

Луис Суарес

Вы помните, как Суарес укусил за плечо Джорджо Кьеллини на чемпионате мира 2014 года?

„Я потерял равновесие, из-за чего мое тело стало неустойчивым и я упал на своего соперника.

В этот момент я ударился лицом об игрока, оставив небольшой синяк на щеке и получив сильную боль в зубах“. Звучит правдоподобно.

Сэр Алекс Фергюсон

Оправданный по обвинению в незаконном вождении по обочине в 1999 году, Фергюсон заявил, что его действия были „чрезвычайными“, потому что он страдал от острой диареи.

„В тот момент я чувствовал судороги“, — сказал шотландец в суде. Сейчас великий тренер наслаждается пенсией.

Тони Пулис

В 2009 году тогдашний наставник „Стока“ Пулис был пойман за скоростную езду – превысил нормы.

Тони заявил, что права у него отбирать нельзя. Он сказал, что не может пользоваться услугами водителя, потому что его телефонные разговоры должны оставаться конфиденциальными.

„Каждый день между г-ном Пулисом и председателем правления клуба происходят многочисленные телефонные звонки, которые являются абсолютно конфиденциальными. Это помогло улучшить результаты клуба и прославить его на карте Англии. Если нарушить это, то пострадать могут жители Сток-он-Трента, ведь в таком случае есть шанс, что результаты ухудшатся и клуб вылетит в Чемпиошип“, — утверждал тогда адвокат Пулиса.

Барри Фрай

Причина неудачи „Бирмингема“ — не могли долго победить, была связана с каким-то цыганским проклятием – проблемой, так считал тренер Фрай, который пытался искоренить проблему, справляя малую нужду во всех четырех углах поля „Сент-Эндрюс“. Там, где подают угловые.

Мы три месяца не выигрывали... Мы были в отчаянии, поэтому я решил там помочиться. Это сработало? Ну, мы начали выигрывать, и я думал, что так оно и есть. Но потом они, черт возьми, уволили меня, так что, вероятно, полностью этот прием не сработал

Рио Фердинанд

В 2003 году Фердинанд был дисквалифицирован на восемь месяцев за пропуск теста на наркотики, а правила ФА гласили, что это равносильно сдаче положительного теста, несмотря на то, что защитник предоставил чистую пробу всего через два дня после этого.

А Фердинанд позже признался, что отращивал свои культовые косички, чтобы доказать свою невиновность.

Меня забанили за то, что я пропустил тест на наркотики. Чтобы доказать свою невиновность и то, что я не принимал никаких запрещенных веществ, мне нужно отрастить волосы до определенной длины. Это нужно для того, чтобы пройти тест с помощью волосяных фолликулов. Этот анализ позволяет точно определить, принимал ли человек наркотики за последние шесть месяцев. Вот почему я отрастил волосы — чтобы доказать свою невиновность.

Гордон Стракан

„Генетически мы отстаем от других сборных. — Мы были самыми маленькими по росту, не считая Испании.

Генетически мы должны работать над этим, может быть, мы соберем высоких женщин и мужчин вместе и посмотрим, что мы можем сделать.

Но для нас это проблема, потому что нам приходится бороться за каждый мяч и прыгать выше, чем кто-либо другой“, — вздохнул Стракан после того, как Шотландия не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира 2018 года.

Мохамед аль-Файед

Бывший владелец „Фулхэма“ Аль-Файед после вылета Чемпионшип в 2014 году заявил, что лондонцы покинули АПЛ из-за решения нового владельца Шахида Хана убрать „счастливую“ статую поп-звезды Майкла Джексона возле стадиона.

«Клуб лишился удачи, теперь нужно заплатить за это.

Владислав Ващук

Перед чемпионатом мира 2006 года Украину считали потенциально той командой, которая может удивить весь мир, так оно и вышло, но в первом матче подопечные Блохина проиграли Испании со счетом 0:4. Общаясь с представителями СМИ , Владислав Ващук нашел виновных.

„Мы проиграли из-за кваканья лягушек. Они водятся возле нашего отеля. Мы почти не спали“.

Вот так иногда можно оправдывать свои неудачи. Но сегодня это допустимо – ведь на календаре 1 апреля.