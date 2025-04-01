Игрок «Дюнкерка» Бамму раньше работал в клубном магазине ПСЖ

Нападающий «Дюнкерка» Ясин Бамму рассказал, что для него значит матч с ПСЖ в полуфинале Кубка Франции. До своего дебюта за «Нант» в 2014 году футболист работал в клубном магазине парижан.
Это правда, когда вы играете с таким оппонентом, как ПСЖ, это вызывает разговоры, нам часто звонят. Речь про ПСЖ, большое имя. Но мы хотим выиграть, ибо проявили такую же волю в матчах с «Каном» и «Реймсом».
Да, тот факт, что я представлял ПСЖ, важный момент для меня, я родился в Париже. Это приносит мне только положительные эмоции, ведь я работал продавцом, находился в рабочей среде, стал профессионалом. Это значит, что я усердно трудился, никогда не сдавался и достиг того, чего хотел.