Игрок «Дюнкерка» Бамму раньше работал в клубном магазине ПСЖ

Нападающий «Дюнкерка» рассказал, что для него значит матч с ПСЖ в полуфинале Кубка Франции. До своего дебюта за «Нант» в 2014 году футболист работал в клубном магазине парижан.

Это правда, когда вы играете с таким оппонентом, как ПСЖ , это вызывает разговоры, нам часто звонят. Речь про ПСЖ , большое имя. Но мы хотим выиграть, ибо проявили такую же волю в матчах с «Каном» и «Реймсом».