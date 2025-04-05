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«Манчестер Юнайтед» назвал сумму, за которую готов расстаться с Майну

вчера, 11:47

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить свою среднюю линию в летнее трансферное окно, но для этого им придётся расстаться с несколькими игроками. Летом клуб может покинуть полузащитник Коби Майну, который до сих пор не подписал новый контракт. «Манчестер Юнайтед» готов продать 19-летнего игрока за 50 миллионов евро. «Реал» рассматривает Майну как ключевую цель для усиления полузащиты в предстоящем сезоне, интерес к нему также проявляют «Челси» и «Интер».

Напомним, англичанин ганского происхождения — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне Майну сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых набрал два результативных балла (гол и ассист) и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:17
ещё бы им избавиться и от Диалло АхМАТ и можно семимильными шагами устремляться к чемпионству- шипу.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:58
Это будет ошибкой для МЮ
Гость
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