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Кейн просит Сане остаться в «Баварии»

вчера, 20:34

Нападающий «Баварии» Харри Кейн пытается убедить своего одноклубника Лероя Сане остаться в мюнхенской команде.

Соглашение Сане с «Баварией» рассчитано до ближайшего лета, игрок хотел бы остаться в коллективе, но ему придется пойти на снижение зарплаты. Сейчас он зарабатывает 20 миллионов евро в год.

«Арсенал» также общается с Сане, надеясь усилить свой состав.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:44
переживёт Бавария без Лероя Сане !
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 09:35
Ты как обычно ничего не понял. Уровень Баварии? А у Баварии сейчас есть уровень? Компани, в принципе не тренер, он начинающий наставник, с очень проблемной командой, которую он принял мертвой, после прошлого сезона. И вот, такой тренер вышвырнул разгромно Алонсо из ЛЧ!!! А главное, что игра Алонсо примитивная до предела. Он вылетел из кубка страны от представителя 1-й лиги, вылетел из ЛЧ от проблемной Баварии и наконец в Бундесе, ничего не показывает. А его нынешнее второе место, ничто иное, как слабая игра конкурентов.

Отвечу тебе сразу, здесь же и по поводу Кейна. Ну так вот, это сказал не один, какой-то там журналист, это говорят эксперты Германии, которые считают, что Компани выстраивает независимую от Кейна команду в атаке. Тухеля критиковали за то, что он сделал Баварию, максимально зависимую от Кейна. Никто Кейна из команды не гонит, он, как известный бомбардир продолжает забивать, но, курс Баварии идёт на омоложение и изменение игры. Тем более, сам Кейн думает вернуться в Англию и под присмотром Тухеля готовиться к ЧМ.

Ты все время, пытаешься меня переспорить и мне что-то доказать. Не получится. Я пользуюсь не слухами, а реальными фактами, зная язык, видя футбольные немецкие передачи и живя непосредственно в стране...
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:37
Где он об...ся? Второе место в Бундесе. Об..аются, когда не выходят из группы ЛЧ и занимают место в середине таблицы чемпионата. Как было со всеми другими. У Алонсо команда не уровня Баварии, чтобы вылет из кубка в полуфинале и 1/4 ЛЧ считать провалом.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:33
Зачем мне спорить, факты есть. И при чём тут немецкий? На английском ресурсе ESPN, Кейн сказал, что всё это слухи про его уход. А ты всё слухи собираешь и думаешь что это правда. Какой нибудь журналист немецкий, в газете, свои предположения напишет, а ты рад стараться.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:50
Может Кейн готов доплачивать?
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
сегодня в 00:14
Сане умеет "просить" только Мане.. Хе.. 🤣
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Учи немецкий и смотри немецкие программы и обозрения, тогда будешь знать и не задавать вопросы.
Кстати, недавно, твой одноразовый любимчик из Байера, в очередной раз об.....ся в игре с Арминией.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Никогда не спорь с людьми живущими в Германии, знающими язык и имеющие самую прямую инфу из немецких источников....
Karkaz
Karkaz ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:54
А кто из представителей Баварии говорит, что ищут замену Кейну?
adekvat
adekvat
вчера в 21:16
Парадокс... Бавария ищет замену Кейну, Кейн просит, Сане остаться в Баварии.
shlomo
shlomo
вчера в 21:14
Ну если хочет остаться в Баварии то нужно пойти на уступке....
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:12
Пусть Санёк сам решает куда идти .)
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