Кейн просит Сане остаться в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн пытается убедить своего одноклубника Лероя Сане остаться в мюнхенской команде.
Соглашение Сане с «Баварией» рассчитано до ближайшего лета, игрок хотел бы остаться в коллективе, но ему придется пойти на снижение зарплаты. Сейчас он зарабатывает 20 миллионов евро в год.
«Арсенал» также общается с Сане, надеясь усилить свой состав.
Отвечу тебе сразу, здесь же и по поводу Кейна. Ну так вот, это сказал не один, какой-то там журналист, это говорят эксперты Германии, которые считают, что Компани выстраивает независимую от Кейна команду в атаке. Тухеля критиковали за то, что он сделал Баварию, максимально зависимую от Кейна. Никто Кейна из команды не гонит, он, как известный бомбардир продолжает забивать, но, курс Баварии идёт на омоложение и изменение игры. Тем более, сам Кейн думает вернуться в Англию и под присмотром Тухеля готовиться к ЧМ.
Ты все время, пытаешься меня переспорить и мне что-то доказать. Не получится. Я пользуюсь не слухами, а реальными фактами, зная язык, видя футбольные немецкие передачи и живя непосредственно в стране...
Отвечу тебе сразу, здесь же и по поводу Кейна. Ну так вот, это сказал не один, какой-то там журналист, это говорят эксперты Германии, которые считают, что Компани выстраивает независимую от Кейна команду в атаке. Тухеля критиковали за то, что он сделал Баварию, максимально зависимую от Кейна. Никто Кейна из команды не гонит, он, как известный бомбардир продолжает забивать, но, курс Баварии идёт на омоложение и изменение игры. Тем более, сам Кейн думает вернуться в Англию и под присмотром Тухеля готовиться к ЧМ.
Ты все время, пытаешься меня переспорить и мне что-то доказать. Не получится. Я пользуюсь не слухами, а реальными фактами, зная язык, видя футбольные немецкие передачи и живя непосредственно в стране...
Кстати, недавно, твой одноразовый любимчик из Байера, в очередной раз об.....ся в игре с Арминией.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Никогда не спорь с людьми живущими в Германии, знающими язык и имеющие самую прямую инфу из немецких источников....
Кстати, недавно, твой одноразовый любимчик из Байера, в очередной раз об.....ся в игре с Арминией.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Никогда не спорь с людьми живущими в Германии, знающими язык и имеющие самую прямую инфу из немецких источников....