Кейн просит Сане остаться в «Баварии»

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вчера, 20:34

Нападающий «Баварии» пытается убедить своего одноклубника остаться в мюнхенской команде.

Соглашение Сане с «Баварией» рассчитано до ближайшего лета, игрок хотел бы остаться в коллективе, но ему придется пойти на снижение зарплаты. Сейчас он зарабатывает 20 миллионов евро в год.

«Арсенал» также общается с Сане, надеясь усилить свой состав.