«Астон Вилла» намерена подписать Гюлера

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вчера, 21:44

Хавбек «Реала» привлек внимание «Астон Виллы».

Спортивный директор «львов» лично заинтересован в этом трансфере.

«Ливерпуль» тоже интересуется игроком, но предпочтет более опытного исполнителя.