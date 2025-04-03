«Астон Вилла» намерена подписать Гюлера

Хавбек «Реала» Арда Гюлер привлек внимание «Астон Виллы».
Спортивный директор «львов» Рамон Мончи лично заинтересован в этом трансфере.
«Ливерпуль» тоже интересуется игроком, но предпочтет более опытного исполнителя.
Хавбек «Реала» Арда Гюлер привлек внимание «Астон Виллы».
Спортивный директор «львов» Рамон Мончи лично заинтересован в этом трансфере.
«Ливерпуль» тоже интересуется игроком, но предпочтет более опытного исполнителя.
при нынешнем раскладе в сылку, пордон в аренду не помешало
бы для игровой практики...!!! Хотел бы Я взглянуть на эту троицу в деле....!
при нынешнем раскладе в сылку, пордон в аренду не помешало
бы для игровой практики...!!! Хотел бы Я взглянуть на эту троицу в деле....!