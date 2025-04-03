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«Астон Вилла» намерена подписать Гюлера

вчера, 21:44

Хавбек «Реала» Арда Гюлер привлек внимание «Астон Виллы».

Спортивный директор «львов» Рамон Мончи лично заинтересован в этом трансфере.

«Ливерпуль» тоже интересуется игроком, но предпочтет более опытного исполнителя.

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Все комментарии
b253vbmk8cht
b253vbmk8cht
сегодня в 00:47
Ему 20, какой там опыт в принципе, потяное дело, что хочется мастеровитого
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:51
Сомневаюсь, вот по Эндрику еще могут быть вопросы, хотя это того не стоит - и сам бразил будет свою линию гнуть и Реал цену завышать, мол, не для того покупали, шоб банчить кому-то, хотя, сами держали в уме этот варик. Гюлер, если сам не захочет хилять - неприкосновенен, если только прям лажать не начнёт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:47
Мончи хитрый лис.
что то знает, что в летом игрок сборной Турции будет доступен для трансфера.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:23
Если Арда хочет играть и получать постоянную игровую практику, то переход в АВ наверное был бы для него подходящим вариантом. Хотя постоянную эту практику надо конечно ещё заслужить. В таланте турку не откажешь, а вот в физике и трудолюбии надо думаю прибавлять, ведь это же АПЛ.
shur
shur
вчера в 22:16, ред.
...так по крохам и серьёзное нападения у Львов определится! Но турок прогматичен и Я думаю до победного будет в Клубе! Хотя
при нынешнем раскладе в сылку, пордон в аренду не помешало
бы для игровой практики...!!! Хотел бы Я взглянуть на эту троицу в деле....!
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