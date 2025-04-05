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Стало известно, сколько «Бешикташ» готов заплатить за трансфер Канте

вчера, 09:50

Полузащитник «Аль-Иттихада» Нголо Канте является главной целью «Бешикташа» на летнее трансферное окно. Турецкий клуб хочет подписать опытного лидера для своей средней линии. «Бешикташ» готовит предложение в районе 20-25 миллионов евро. Сообщается, что «Аль-Иттихад» готов его обсудить. В свою очередь, Канте согласен пойти на понижение зарплаты рады возвращения в Европу.

Напомним, 34-летний опорный полузащитник, который был включён в символическую сборную «Челси» за всю историю, выступает за «Аль-Иттихад» с июля 2023 года. Его контракт заканчивается в июне 2026 года. В текущем сезоне Канте провёл 25 матчей в чемпионате и кубке Саудовской Аравии, в которых забил 3 мяча, отметился 3 ассистами и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает француза малийского происхождения в 7 миллионов евро.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:02
Хорошие деньги предлагают.могут и отдать.
Гость
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