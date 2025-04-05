Мамардашвили: «Я поспорил с Винисиусом на 50 евро, что отобью пенальти»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти в матче Ла Лиги против «Валенсии» (1:2). Вратарь «летучих мышей» Гиорги Марадашвили рассказал, что сказал бразильцу перед одиннадцатиметровым.
Я поспорил с Винисиусом на 50 евро, что он не реализует пенальти. Он не отдал мне деньги.
Нельзя оценивать игрока несмотря его матчи.
Нельзя оценивать игрока несмотря его матчи.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂
Пенальти очень простой был, так не бьют- это уродство. Но это уже история...
Пенальти очень простой был, так не бьют- это уродство. Но это уже история...