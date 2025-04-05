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Мамардашвили: «Я поспорил с Винисиусом на 50 евро, что отобью пенальти»

вчера, 21:22
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти в матче Ла Лиги против «Валенсии» (1:2). Вратарь «летучих мышей» Гиорги Марадашвили рассказал, что сказал бразильцу перед одиннадцатиметровым.

Я поспорил с Винисиусом на 50 евро, что он не реализует пенальти. Он не отдал мне деньги.

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Все комментарии
Pumpurum
Pumpurum
сегодня в 00:15
Ты вообще не владеешь информацией о грузине. Не знаешь его слабых и сильных сторон. Конечно не читай испанскую прессу, которая лучше знает этого игрока, чем какая-та немецкая. Даже твой кореш asa, которому ты регулярно плюсуешь ставил минус игру ногами.
Нельзя оценивать игрока несмотря его матчи.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:26
50 евро это конечно для Винни копейки вот он и не забил, вот спорили бы хотя бы на косарь тогда бы лучше постарался
Atleti
Atleti
вчера в 23:25
Вратарь хорош, "Они не готовы..."
Capral
Capral
вчера в 23:08
Мне не нужна испанская пресса, потому что речь идёт о приемнике Нойера. Но нигде, я не встречал, того, что грузина не взяли в Баварию по причине его плохой игры ногами. Более того, уже практически договорились о покупке, но случилось непредвиденное и от грузина отказались. Причины не указывались, но грузина не подписали.
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 22:57
И не отдаст.. 🤭
Pumpurum
Pumpurum
вчера в 22:47
Читай испанскую прессу. Она гораздо компетентнее, что касается игры Мамардашвили.
Pumpurum
Pumpurum
вчера в 22:46
Потому что матчи надо смотреть. Нельзя писать о футболе несмотря его. Даже твой кореш asa об этом здесь писал если не ошбаюсь. Ну да это же другое, как и так себе аналитик, который бросил Арсенал и перключился на Реал, чтобы радоваться победам.
Capral
Capral
вчера в 22:35
Я больше в курсе, чем ты думаешь. А про игру ногами- это бред, ни в одной статье такого не читал!!! Много просматриваю немецкую прессу, но такого- нигде не видел!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂
RM_35
RM_35
вчера в 22:03
поэтому Вини и не захотел забивать, решил ставку сделать наверное, что не забьет, точнее вратарь отобьет!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:02
Сдулся Винисиус. Теперь понятно, почему он истерил из-за ЗМ. Это был его единственный шанс.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:53
Жора молодец, но так четко пробить пендаль нужно было ещё умудриться!) Теперь всё от Барсы зависит. Ну, а если про спор правда, за такое надо Вини по губе надавать!
sihafazatron
sihafazatron ответ rbbv4xkw6rxq (раскрыть)
вчера в 21:40
Только на словах, а не на деле. Придется в суд идти и доказывать все это дело. Но вини сразу в ответ обвинит его в расизме и начнется жара)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:37
Бразил удавится за эти 50 евро 😁 Хотя с его то ЗП, эти 50 евро просто копейки
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:36
Комментатор: "вперед Георгий", кричал
Pumpurum
Pumpurum
вчера в 21:31
Ты хоть в курсе, что у грузина большая проблема игра ногами??? Учитывая, что Баварии всегда надеется на Нойера как последнего защитника, это большая проблема. Но что бы это знать надо не один матч Валенсии в сезоне смотреть, а гораздо больше.
112910415
112910415
вчера в 21:29
нету у Вини лишних денег !
Capral
Capral
вчера в 21:28, ред.
Хотела Бавария взять грузина, но передумали, решили Нойера продлить, зря.
Пенальти очень простой был, так не бьют- это уродство. Но это уже история...
rbbv4xkw6rxq
rbbv4xkw6rxq
вчера в 21:27
Разбогател на целых 50 долларов
Гость
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